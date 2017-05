Football : le FC Nantes a une revanche à prendre face à Lyon

Le FC Nantes joue à Lyon ce dimanche (17h) pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Une victoire et les Canaris grimperaient à la 7e place du classement. Cela fait 21 ans qu'ils n'ont plus gagné dans la capitale des Gaules.

Alors que le climat était serein avant cet antépénultième match de championnat, le président lyonnais Jean Michel Aulas a tout de même réussi l'exploit de déclencher les hostilités sur Twitter ce samedi. "Soyons tous mobilisés pour ce match de préparation à la grande demi-finale de Coupe d'Europe de jeudi contre l'Ajax".

@OL @ParcOL @Parc_OL soyons tous mobilisés pour ce match de préparation de la grande 1/2 finale de coupe dEurope de jeudi contre l'Ajax 🌟🌟🌟🌟 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 6, 2017

Un bon match de préparation face au FC Nantes selon président Lyonnais. Voilà qui a fait bondir les supporters nantais. Ils ont réagit en qualifiant ce tweet de condescendant et de méprisant envers le FC Nantes. Battus 4/1 mercredi soir à Amsterdam lors de la 1/2 finale aller de l'Europa League, les Rhodaniens joueront ce jeudi "le match le plus important de leur saison" selon l'entraîneur nantais Sergio Conceiçao.

Je suis choqué que #Aulas un président de foot qui prône tjrs le respect en arrive à manquer de respect à notre club... #TeamFCN — Fan Du FC Nantes (@fcnantes444) May 6, 2017

Qui s'étonne encore de pourquoi ce club ne suscite aucune ferveur particulière ? https://t.co/3p9BllIiL3 — Michel Ker Zadarian (@KerZadarian) May 6, 2017

21 ans que le FC Nantes n'a plus gagné à Lyon

Humiliés 6/0 au match aller, les Canaris ont une revanche à prendre face aux Lyonnais. Ils rêvent notamment de récolter leurs premiers points de la saison à l'extérieur face à une formation du TOP 6. A la clé, c'est la 7e place du championnat qui leur tend les bras. Problème, Lyon est une terre hostile. Les Nantais restent sur une série pesante de huit défaites consécutives dans le Rhône. Pire, ils n'ont plus gagné là-bas depuis le 20 avril 1996.

#OLFCN Lyon : Pratiquement 54% de victoire en @Ligue1 après ses matchs de Coupe d'Europe cette saison. (7 victoires, 1 nul et 4 défaites). — Grégory Jullian (@gregory_jullian) May 6, 2017

Lyon, déjà six défaites à domicile. Du jamais vu depuis 1998

4e de Ligue 1, les Lyonnais ont déjà perdu six matchs à domicile cette saison. Une première depuis 1998. Lille, Guingamp et Lorient l'ont notamment emporté. Toutefois, les Gones, qui ont concédé autant de revers que les Canaris cette saison (13), ont toujours marqué au minimun un but en Ligue 1 depuis qu'ils évoluent au Parc OL.

B.Genesio "@FCNantes est une équipe complétement différente qu'à l'aller. L'équipe est joueuse, performante à l'extérieur" #OLFCN — Olympique Lyonnais (@OL) May 5, 2017

