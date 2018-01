Nantes, France

Après Tours en Coupe de la Ligue, c'est Auxerre, autre pensionnaire de Ligue 2, qui a éliminé le FC Nantes de la Coupe de France. Les Canaris ont chuté à domicile 4-3. Ils étaient menés 3-0 après 34 minutes de jeu. "Prendre trois buts en première mi-temps, c'est une faute professionnelle" reconnaît le Nantais Valentin Rongier. Les Canaris ont ensuite égalisé grâce à un doublé d'Adrien Thomasson et un but de Léo Dubois. "A 3-3, j'étais pratiquement certain que nous allions gagner" glisse Valentin Rongier. Sauf que l'expulsion du brésilien Lima a compliqué la tache des Nantais, qui ont finalement concédé un quatrième but à un quart d'heure de la fin.

Nous faisons quatre erreurs défensives. Nous sommes menés 3-0. Nous avons plusieurs occasions. Nous pouvons l'emporter 6-3. Nous touchons la barre et le poteau. Nous prenons un carton rouge. Je n'ai jamais vécu un match pareil" le Nantais Adrien Thomasson

#FCNAJA Petit message de la Tribune Loire ! pic.twitter.com/VhScI79sKb — Grégory Jullian (@gregory_jullian) January 23, 2018

Trop d'occasions gâchées pour les Nantais

Trois chiffres pour résumé ce match. Vingt sept tirs pour les Canaris. Quatorze cadrés. Mais seulement trois buts. "Il faut plus de lucidité devant le but mais aussi plus de travail à l'entraînement" prévient le milieu de terrain du FCN Adrien Thomasson. "Nous devons nous regarder dans une glace. Aujourd'hui, nous ne sommes pas bons offensivement et défensivement. Nous ne sommes pas assez concentrés. Cette élimination est méritée" admet le Nantais Léo Dubois.

Nous devons retrouver l'humilité que nous avions lors de la première partie de saison" affirme l'entraîneur du FCN Claudio Ranieri

Ce samedi, les Canaris se déplacent à Guingamp pour le compte de la 23e journée de Ligue 1.