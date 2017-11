Football : le FC Nantes perd le derby à Rennes 2/1

Le FC Nantes s'est incliné ce samedi à Rennes 2/1. C'est sa deuxième défaite consécutive. La quatrième à l'extérieur toutes compétitions confondues. Les Nantais restent cinquièmes du championnat de France de Ligue 1.

Décidément, le FC Nantes n'y arrive pas face à Rennes. Les Canaris se sont inclinés 2/1 au Roazhon Park à l'occasion de la 14e journée de Ligue 1. C'est leur cinquième défaite en championnat cette saison. Après une première période sans relief, les Canaris ont cédé deux fois en deuxième période. Deux buts signés Khazri (51e et 88e) dont un entaché d'une position de hors jeu.

J'ai vu l'arbitre Monsieur Bucquet après le match. Il a reconnu qu'il y avait une position de hors jeu sur le premier but Rennais. Il m'a dit qu'il s'était trompé. Je préfère quand les arbitres sont honnêtes" affirme avec calme le président du FC Nantes Waldemar Kita.

Un seul tir cadré pour le FC Nantes

Réduits à dix après l'expulsion de Nicolas Pallois (57e) et peu inspirés dans le jeu, les Canaris ont tout de même égalisé par Emiliano Sala à la 73e minute. Auteur de son quatrième but de la saison, l'Argentin a transformé le premier pénalty de son équipe cette saison en championnat. "Nous aurions du faire mieux avant de concéder le premier but. Nous avons été présents dans les duels mais peu efficaces dans l'utilisation du ballon. Paradoxalement, nous avons été meilleurs quand nous avons été réduits à dix" reconnait le défenseur du FC Nantes Léo Dubois. Résultat, le FC Nantes termine avec un tir cadré.

Au classement, les Canaris restent cinquièmes avant de recevoir Monaco mercredi soir à la Beaujoire.