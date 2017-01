Football : le FC Nantes qualifié pour les 1/16e de finale de la Coupe de France

Le FC Nantes jouera bien les 1/16e de finale de la Coupe de France. Les Canaris ont décroché leur billet en l'emportant à Blois (CFA2) 2/1. C'est l'attaquant polonais Mariusz Stépinski qui a inscrit un doublé.

Le FC Nantes a débuté 2017 comme il avait terminé 2016. Par une victoire. Les Canaris ont composté leur billet pour les 1/16e de finale de la Coupe de France en imposant à Blois (CFA2) 2/1. Malgré des conditions de jeu difficiles dues au froid, les Nantais ont ouvert le score dès la 23e minute par Mariusz Stépinski. Les Blésois ont ensuite égalisé juste avant la pause sur leur seule occasion du match. C'est Aboubacar Cissé qui a profité d'une sortie hasardeuse de Maxime Dupé pour relancer son équipe.

On aurait du mener 2/0 ou 3/0 à la mi-temps. On a un peu pêché offensivement en première mi-temps. Mais finalement on a assuré l'essentiel. Nous avons été disciplinés et sérieux" Le milieu de terrain du FCN Amine Harit.