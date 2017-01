Football : le FC Nantes rêve de faire chuter le Paris Saint Germain

Les Canaris reçoivent le PSG ce samedi (17h00) pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. C'est leur cinquième match en 15 jours. Les Nantais restent sur quatre succès de rang en championnat. Cela fait pratiquement 13 ans qu'ils n'ont plus battu les Parisiens à la Beaujoire.

C'est la magie du nouveau calendrier. Deux mois après le match aller et une défaite 2/0 au Parc des Princes, les Nantais accueillent le Paris Saint Germain pour leur premier match de la phase retour à domicile. Les Canaris 11e au classement sont de retour au premier plan. Ils viennent d'enchaîner quatre victoires de rang en championnat. Un sans-faute pour le nouvel entraîneur Sergio Conceiçao. Plus de 30 000 spectateurs sont attendus à la Beaujoire pour la venue des Parisiens. Une première cette saison. Problème, les Nantais ont toujours perdu face au PSG version Qatar. Pire, leur dernière victoire à la Beaujoire face au club de la capitale remonte à 2004.

Paris, déjà 4 défaites en Ligue 1 cette saison

Le Paris Saint Germain est moins flamboyant depuis l'arrivée de l'entraîneur espagnol Unai Emery. Les Parisiens comptent douze points de moins que la saison passée à la même période. Ils ont déjà concédé quatre défaites en championnat. Quatre revers à l'extérieur. Ils ont chuté à Montpellier (3/0), à Guingamp (2/1), à Toulouse (2/0) et à Monaco (3/1). Leur attaque est toujours prolifique. Elle tourne pratiquement à deux buts de moyenne par match. En revanche, leur défense est un peu plus poreuse même si elle n'a pas concédé le moindre but sur ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues.

"Il y a moyen de faire quelquechose face à Paris" le Nantais Amine Harit

Valentin Rongier face à son modèle

Le milieu de terrain du FC Nantes Valentin Rongier va défier son joueur préféré. L'italien Marco Verratti (1,65 m) au PSG depuis 2012. "Au milieu de terrain, c'est une référence. Techniquement avec le ballon, à part le Barcelonais Iniesta, je ne vois pas qui fait mieux à l'heure actuelle. C'est un vrai joueur de football" précise le Nantais. Agé de 24 ans, l'ancien joueur de Pescara est aujourd'hui le dépositaire du jeu parisien. "Athlétiquement, je lui ressemble beaucoup étant donné que je ne suis pas grand et quand je vois ce qu'il fait, je me dis que c'est possible d'exister au haut niveau" conclut Valentin Rongier.

Une pelouse de la Beaujoire en bon état malgré le froid

La pelouse de la Beaujoire ne devrait pas trop souffrir du froid polaire qui sévit sur Nantes actuellement. Une bâche a été déployée mercredi soir. Dessous, trois moteurs d'air chaud et un moteur d'air froid brassent de l'air propulsé. La température ambiante est de sept à huit degrés. La bâche est maintenue par des sangles et par 300 sacs de sable de 40 kilogrammes chacun. Une équipe de 15 personnes est mobilisée pour le bâchage et le débâchage.

FC Nantes / PSG, match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Loire Océan ce samedi dès 16 h 30.