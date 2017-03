Football : le FC Nantes s'en sort bien en arrachant le nul 2/2 à Bastia

Méné 2/0 à treize minutes de la fin, le FC Nantes a finalement décroché le nul 2/2 à Bastia ce mercredi. Les Canaris ont égalisé à dix secondes de la fin par Diego Carlos. Ils sont 11e au classement. La fin de match a été houleuse.

Comme depuis son retour dans l'Elite en 2013, le FC Nantes a ramené un point de Bastia ce mercredi en arrachant le nul 2/2. Tout avait pourtant bien commencé avec l'expulsion du défenseur bastiais Djiku après 10 minutes de jeu. Malgré le vent tempétueux, les Canaris maîtrisent les débats en première mi-temps mais sont inoffensifs. 0/0 à la pause. Leur domination reste stérile en début deuxième période. Et puis, soudain les Corses marquent deux buts en six minutes. Danic (69e) et Oniangué (75e). Paradoxalement, les Canaris se libèrent et réduisent le score dans la foulée. But de Sala à la 78e minute. Son septième de la saison en Ligue 1. La fin de match devient animée. Le défenseur du FCN Lucas Lima rate un pénalty à la 87e. Puis, alors que le sort du match semble scellé, Diego Carlos égalise à 10 secondes de la fin.

#SCBFCN Conceicao : "C'est un bon point vu le contexte". pic.twitter.com/Zm0i04uYsV — Grégory Jullian (@gregory_jullian) March 1, 2017

Le FCN revient au score à l'extérieur pour la première fois de la saison

Les Nantais poursuivent leur série d'invincibilité avec un quatrième match consécutif sans défaite. Mais ce septième match nul de la saison leur laisse quelques regrets. "Sur les 20 dernières minutes, c'est un bon point. Sur les 70 premières, nous avons raté le coché et perdu deux points" affirme le gardien du FC Nantes Rémy Riou. "Nous nous sommes peut être un trop relâchés après l'expulsion de Djiku" précise le capitaine nantais. En revanche, pour la première fois de la saison en déplacement, le FC Nantes est revenu au score après avoir été mené. "Nous avons fait preuve de caractère et nous n'avons pas perdu face à un concurrent direct pour le maintien, voilà deux points positifs" glisse le milieu de terrain du FCN Valentin Rongier.

Fin de match tendue

La fin de match a été électrique. Et le retour au vestiaire houleux. L'entraîneur Sergio Conceiçao a été pris à partie par des dirigeants corses. Lesquels lui ont reproché de s'en être pris au public et aux ramasseurs de balles. Interrogé par nos confrères de Beinsport, l'attaquant nantais Yacine Bammou a lui quitté la pelouse pour rejoindre ses coéquipiers dans le tunnel. Les Canaris ont ensuite quitté le stade Armand Césari escortés par la BAC.

Je suis mort, Bammou interrompt l'interview pour aller se friter 😂😂😂 pic.twitter.com/lERFnp9ctP — MaximeBrtln (@MaximeBrtln) March 1, 2017

#SCBFCN Le bus du #FCN n'a toujours pas quitté le stade Césari. Les Nantais attendent la BAC pour être escortes. pic.twitter.com/6aPHAicLRI — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) March 1, 2017

Avec ce nul, les Nantais ratent l'occasion de basculer dans la première partie du classement. Ils sont 11e avant de se rendre à Monaco dimanche.