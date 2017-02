Football : le FC Nantes se donne l'air en dominant Dijon 3/1

Le FC Nantes a décroché une deuxième victoire consécutive à la Beaujoire en s'imposant 3/1 face à Dijon. Les buteurs nantais : Bammou, Sala et Pardo. Au classement, les Canaris sont provisoirement 11e avec un match en moins.

Le vendredi, c'est succès garanti pour les Canaris. Après Marseille et Caen en 2015, Angers en 2016, c'est Dijon que le FC Nantes a dominé 3/1 ce vendredi à la Beaujoire devant 19.915 spectateurs. Les Nantais ont réussi une entame de match parfaite. Premier tir cadré et premier but (3e). Il est signé Yacine Bammou, le mal-aimé de la Beaujoire. Cela faisait plus de 16 mois qu'il n'avait plus marqué à domicile (17 octobre 2015 face à Troyes). "C'est un soulagement. Je réponds de la plus belle des manières aux supporters qui me sifflent" précise l'attaquant du FCN. Harcelés, les Nantais ont ensuite souffert toute la première période. "Nous avons été en difficulté du fait de leur système de jeu en 3-5-2. Nous avons trop couru après le ballon" affirme l'entraîneur Nantais Sergio Conceiçao. Les Dijonnais égalisent alors logiquement à la 38e minute grâce à un but contre son camp de Léo Dubois.

"La deuxième période ? Peut être notre meilleure mi-temps depuis mon arrivée" Sergio Conceiçao

A la pause, le technicien portugais procède a un ajustement tactique en passant en 4-3-3. Les Canaris bénéficient alors d'un penalty généreux (59e). C'est l'Argentin Emiliano Sala qui le transforme en force du pied droit. Il inscrit au passage son sixième but de la saison en Ligue 1. Son neuvième toutes compétitions confondues. Puis, c'est le milieu de terrain colombien Félipe Pardo qui met les Canaris à l'abri en inscrivant un but d'anthologie à la 79e. "Il a dit à mes adjoints qu'il avait fait exprès" glisse Sergio Conceiçao. Avec six buts inscrits à la Beaujoire en deux matchs (Marseille et Dijon), les Canaris ont fait mieux qu'en l'espace de six mois sur cette même pelouse.

17 points sur 27 possibles pour le FC Nantes depuis l'arrivée de Conceiçao

Les Nantais qui restent sur trois matchs consécutifs sans défaite ont décroché leur neuvième victoire de la saison en Ligue 1. La cinquième sous l'ère Conceiçao. Avec lui, les Canaris ont glané 17 points sur 27 possibles soit une moyenne de pratiquement deux points par match. Les Canaris sont provisoirement 11e de Ligue 1 avec un match en moins.

"Nous sommes sur une bonne dynamique. Si nous continuons à jouer avec cet état d'esprit, le maintien va très vite arriver. On peut même espérer une belle place au classement en fin de saison. Dans les dix premiers ? C'est notre objectif. On peut même viser un peu plus haut. Une place européenne, ça risque d'être compliqué mais il faut être ambitieux" le capitaine du FCN Rémy Riou

Mercredi, les Nantais jouent à Bastia. Il s'agit d'un match de la 24e journée de Ligue 1.