Football : le FC Rouen (Nationale 2) met à pied son binôme d'entraîneurs

Le binôme d'entraîneurs du FC Rouen (Nationale 2) a été mis à pied par le club. Sarafoulé Mendy et Arnaud Margueritte n'entraîneront plus les Diables rouges cette saison.

La décision est tombée ce lundi. Sarafoulé Mendy et Arnaud Margueritte ont été mis à pied par le FC Rouen (Nationale 2). Le binôme d'entraîneurs n'a plus les rênes du club, neuvième de leur poule de Nationale 2. En cause, les résultats sportifs décevants, avance le club.

Un nouvel entraîneur annoncé d'ici la fin de la semaine

"Ils sont mis à pied en attendant leur licenciement", communique le club. Sur les six derniers matchs de championnat, le FC Rouen n'a gagné qu'une seule fois (face au stade Plabennecois à Plabennec en Bretagne, 3-1 le 20 novembre dernier). Les Diables rouges ont été éliminés de la coupe de France au 7e tour (face à Chambly 3-2 le 12 novembre dernier).

En attendant la nomination d'un nouvel entraîneur d'ici la fin de semaine, le préparateur physique Thomas Legrand et l'entraineur des gardiens Dominique Bougon prennent les rênes de l'équipe. Le prochain match des Diables rouges est le 14 janvier 2022, après la trêve hivernale.