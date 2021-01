Football : le FC Rouen s'entraîne dans l'attente d'une reprise

Sur le terrain synthétique du stade Pierre-Lefrançois, les Diables Rouges s'entraînent dans la fraîcheur matinale. Le groupe dirigé par David Giguel travaille ici deux fois par semaine, sans réel objectif. Pas de calendrier, ni d'adversaire vraiment programmé. "On va travailler les attaques placées, les transitions..." détaille le coach à ses joueurs. Pas vraiment une séance tactique. "On bricole, confirme l'entraîneur. J'oriente mes semaines par rapport au match précédent et à celui qui arrive. Mais là, on n'a pas de compétition. On voit vite les limites... On a l'impression de ne pas avoir de dessert à la fin du repas !"

Un championnat lésé ?

Il y a un an, le club affrontait le FC Metz, le SCO d'Angers en Coupe de France, caracolait en tête de son championnat. Avant de perdre et place de leader et de voir la montée en National s'envoler en mars, à l'arrêt des compétitions. C'est encore plus rageant aujourd'hui, en voyant le championnat de N1 ne pas s'arrêter : "On a un peu les boules, confirme David Giguel. En plus, je me suis penché sur les autres grands pays, à notre niveau, le championnat a continué, la coupe aussi... On se sent un peu lésés."

A la mi-janvier, le FCR n'a disputé que huit matches de championnat. Peu, peut-être trop peu pour espérer voir la saison se terminer : "Plus ça avance, plus je pense que cela sera compliqué d'aller au bout, témoigne l'entraîneur. Je pense que la Fédération voudra aller au bout des matches aller pour faire des montées et des descentes, comme la saison dernière..."

Le domaine économique en question

Au-delà du domaine sportif, le club doit aussi gérer l'aspect financier. Le président, Fabrice Tardy, est d'ailleurs venu parler aux joueurs avant le début de l'entraînement. L'aspect économique de la situation a été évoqué. "On en discute, ils sont inquiets... C'est leur métier, ils ont une famille... Ils faut les rassurer. Etre honnête aussi. On n'a pas de perspectives, mais on a une gestion saine, une société avec des capitaux propres positifs, nous explique le président. On va pallier à la situation. C'est sûr que le chômage partiel est une aide très importante."

Lui en appelle à une reprise rapide du championnat : "On a des tests, il y a les vaccins... On est dans la capacité de vacciner tous les joueurs... C'est le pire dans ce genre de situation : le sentiment de non-équité."