Football : le gardien havrais Edouard Mendy signe à Chelsea

On appelle ça une carrière fulgurante : Edouard Mendy, quatre ans seulement après avoir signé son premier contrat en tant que footballeur professionnel, vient de s'engager pour cinq saisons avec le club anglais de Chelsea. Montant estimé du transfert : près de 25 millions d'euros. Cela fait du natif de Montivilliers le gardien le plus cher de l'histoire de la Ligue 1.

Une année à Pôle Emploi

Et pourtant, la carrière du cousin de l'international tricolore Ferland Mendy était loin d'avoir débuté sous les meilleurs auspices. Forme au Havre et passé notamment, de ses 15 ans à ses 20 ans, au club des municipaux, l'international sénégalais a eu du mal à percer. Un passage à Cherbourg, entre 2011 et 2014, et le voilà sans club pendant un an, obligé de pointer à Pôle Emploi.

A l'époque, le joueur, titulaire d'un bac pro dans le domaine, réfléchit même à se reconvertir dans le commerce. Jusqu'à se faire repérer par l'Olympique de Marseille, qui le signe dans son équipe réserve. Mais c'est en 2016 que le destin bascule : il signe à Reims, le club champenois est alors en Ligue 2 et lui offre du temps de jeu.

"La tête sur les épaules"

A partir de là, les choses vont très vite pour Edouard Mendy. Il participe activement à la montée du Stade de Reims en L1, puis se fait débaucher par Rennes en 2019 pour 7 millions d'euros. A l'issue de sa saison bretonne, le voilà qualifié pour la Ligue des champions. Il tape dans l'oeil de Chelsea, qui le recrute donc pour plus de 24 millions d'euros.

Au sein des Blues, Edouard Mendy va avoir une sacrée concurrence, entre Kepa Arrizabalaga et Willy Caballero. A 28 ans, celui que le président des municipaux du Havre, Jean-Michel Naze, qualifie de "gentil garçon, très humble, avec la tête sur les épaules" au micro de France Bleu Normandie, atteint une toute autre dimension.