Football : le gardien Yohann Thuram Ulien rejoint Le Mans FC

Un Thuram rejoint le Mans FC ! Pas Lilian, le champion du monde 98, ni Marcus l'attaquant (le fils de Lilian qui vient de signer à Mochengladbach), mais Yohann ! Ce gardien de but débarque du Havre pour devenir le portier n°1 du Mans FC.

Le Mans, France

Dans la Famille Thuram, je voudrais Yohann, le cousin de Lilian. Mais si vous savez, le champion du monde 1998, celui qui a inscrit ses deux seuls buts en bleu lors d'une demi-finale d'anthologie face à la Croatie. La comparaison s'arrête là car Yohann n'a pas connu l'illustre destin de son cousin. Et pourtant, à 30 ans, ce gardien de but a déjà une solide expérience derrière lui. Formé à Monaco, il a porté le maillot de 6 équipes différentes.

Six équipes différentes

Celui du Tours FC où il a évolué lors de la saison 2010- 2011, celui de Troyes avec qui il monte en ligue 1. Ce sera sa seule saison parmi l'élite du foot français. Car ensuite, le joueur natif de Guadeloupe a un parcours plus cahotique. Transféré en Belgique au standard de Liège, il est prêté en 2014 à Charlton en D2 anglaise où il ne dispute que 4 matchs. En 2016, il revient en France et signe au Havre. D'abord doublure, il gagne peu à peu sa place de titulaire. L'an passé, il dispute 30 matchs avec le club normand pour 29 buts encaissés. Insuffisant pour décrocher les play offs d'accession en ligue 1. Gardien de l'équipe de France espoir et même de Futsal, ce touche à tout s'est depuis longtemps fait un prénom.