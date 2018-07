Ajaccio, France

Au Gazélec, le recrutement a démarré tôt, afin de palier le départ d'une dizaine de joueurs, dont des cadres. Sur les neuf nouvelles têtes qui ont rejoint le groupe, six ont signé dès la première semaine du mercato. Au sortir d'une défaite en amical face à Nîmes, promu en Ligue 1, joueurs entraîneurs et dirigeants affichaient une certaine satisfaction.

Pas mal de modifications

Albert Cartier, le coach "gazier", dit avoir vu des choses encourageantes durant l'inter-saison. Quatre matchs de préparation et un stage du côté de l'Igesa de Bastia déterminants pour la suite.

Il y a eu quand-même pas mal de modifications dans le staff technique (une nouvelle salle de musculation et un staff renforcé entre autres, ndlr), chez les joueurs et même dans les structures du club. Et c'est pour ça qu'on est ici, pour faire évoluer et faire grandir ce club. On a pu faire un recrutement assez rapide, ce qui nous a permis de bien nous préparer pour cette nouvelle saison. [...] Il faut des joueurs de conviction plus que d'expérience, et des joueurs capables de partager leur expérience avec les jeunes.

Albert Cartier, Entraîneur du GFCA Copier

Des noms corses dans ce recrutement, il y en a : Julien Palmieri, ex bastiais et ex messin retrouve la Corse, mais en Ligue 2 cette fois. Jean-Baptiste Pierazzi, ancien capitaine de l'ACA, portera le maillot rouge et bleu pour deux saisons au moins, Dominique Guidi lui passe du National 2 (Furiani-Agliani) à la L2, à 22 ans. Le Gaz s'est aussi renforcé avec l'arrivée de l'expérimenté Jimmy Roye (211 matchs de Ligue 2), et attend sous peu l'arrivée de Gauthier Lloris, défenseur central déjà prêté au club l'an passé. L'objectif sera de "faire mieux que l'année dernière, et donner une meilleure image", explique Christophe Ettori, directeur sportif.

L'ACA veut s'appuyer sur ses acquis

Un kilomètre à vol d'oiseau plus loin, à Timizzolu, les Acéistes ont fini sur un nul (2-2) face à Bastia Borgu, après une victoire facile (5-1) face à un SCB qui n'en était qu'au début de sa préparation. Benjamin Leroy (Dijon) a remplacé Jean-Louis Leca dans les cages, et Jérémy Choplin (Niort) a pris la place laissée par Joris Sainati en défense centrale. Alliou Dembélé complète le recrutement au milieu de terrain. Malgré ces départs et d'autres, l'ACA a pu conserver une base et devrait reconduire son identité de jeu qui lui a fait toucher du doigt une accession en Ligue 1.

Yann Boé-Kane et Johan Cavalli lors des premiers tests médicaux le 27 juin dernier. © Radio France - Olivier Castel

Les stigmates de ce match face au Havre sont encre présents. Les oursons débuteront à huis clos vendredi face à Troyes (sauf si la commission d'appel révoque, jeudi soir, en partie la sanction infligée suite aux incidents), et sans Olivier Pantaloni, suspendu encore pour deux matchs.

Le coach Acéiste pourrait cela dit profiter de l'arrivée de Joseph Mendes (Reading FC, ANG) pour changer son fameux 4-2-3-1 en 4-4-2. Côté objectifs, l'ACA veut retrouver, avant tout, l'état d'esprit de l'an passé.

Le calendrier ne sera pas évident durant le mois d'août.

D'abord, la réception de Troyes, l'équipe de ligue 1 qui redescend, sans notre public, ce qui est handicapant. On va être amenés à jouer Metz, Lorient, avec des matchs de coupe de la Ligue au mois d'août, ça fait lourd. L'an dernier, nous avons été l'équipe surprise, mais c'est difficile d'être deux fois l'équipe surprise ! On va garder une ambition raisonnable, faire encore partie à la fin de la saison de la première partie de tableau.