Football : Le Havre accueille le PSG pour un match de gala

Pour le HAC ce ne sera qu'un match de préparation, alors que la Ligue 2 ne va pas redémarrer avant un mois et demi. Pour le Paris Saint-Germain en revanche, avec deux finales de Coupes et un quart de finale de Ligue des Champions à jouer avant la fin août, l'enjeu est déjà grand. Le PSG a déjà des choses à prouver et le HAC ne devra pas en faire les frais. Inférieurs à leurs adversaires du soir, les Havrais voudront montrer un beau visage : "Pour eux c'est une étape, mais pour nous, les échéances sont plus lointaines, confirme Paul Le Guen, l'entraîneur du HAC. On fera du mieux possible pour offrir une opposition intéressante. Il faudra être agressif sans être brutal."

Les Parisiens se feront bousculer, promet l'entraîneur havrais, dans les limites des règles du jeu, bien sûr. "Nous on mettra le pied, ce sera peut-être eux qui l'enlèveront", blague le milieu havrais Victor Lekhal. Le joueur de 26 ans va affronter le Paris SG pour la première fois. S'il ne se dit pas admiratif du club parisien, il en salue tout de même les joueurs : "Mbappé, Neymar, bien sûr qu'on les connaît. C'est un autre monde, un autre football. Sur une action, ils débloquent des matches. A mon poste, il y a Verratti, il est incroyable, il dicte le jeu. C'est un très grand joueur."

L'histoire sera encore plus belle pour le jeune Abdullah Ba. A 16 ans, il va jouer ce soir. "Il n'a pas fait un match en N3 l'année dernière avec nous, veut rappeler Paul Le Guen. Mais il va jouer 45 minutes. Il est prometteur, il a fait des premiers entraînements très intéressants... Ce sera sa première au stade Océane et ce sera contre le PSG. Pour une première, c'est une sacrée première."

Paul Le Guen jouera avec 22 joueurs ce dimanche soir, deux équipes différentes pour chaque période.

Les 5000 places disponibles ont toutes été vendues, l'organisation a été revue pour pouvoir accueillir tout ce monde dans le respect des gestes barrières.

Paul Le Guen sur le match contre le PSG Copier

Composition du HAC en première période : Gorgelin - W. Coulibaly, Mayembo, Ersoy, Ben Mohamed - Lekhal, Fontaine, Basque - Abdelli, Casimir, Bonnet

Composition du HAC en deuxième période : Fofana - Gibaud, Sanganté, Meras, Y. Coulibaly - M'bemba, M. Fofana, Ba - Cornette, Thiaré, Mahmoud

Le match entre le HAC et le Paris SG sera à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Normandie, ce dimanche 12 juillet 2020 à partir de 18h55.