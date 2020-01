Football : Le Havre veut plus de 14 millions d'euros pour Tino Kadewere

Le Havre, France

L'attaquant du Havre Tino Kadewere est un joueur convoité. Auteur de 18 buts en 20 matches de Ligue 2, le zimbabwéen fait tourner beaucoup de têtes, surtout celles des dirigeants de l'Olympique Lyonnais.

Sur France Bleu Normandie, le directeur général du HAC, Pierre Wantiez, affirmait la semaine dernière qu'il faudrait "une offre à deux chiffres" pour céder l'attaquant. L'Olympique Lyonnais s'en est approché, mais n'a jamais offert 14 millions d'euros, comme évoqué dans différents média sportifs : "C'est une rumeur", dit le directeur général.

Une proposition formulée à Lyon ce lundi 20 janvier

Néanmoins, une chose est sûre, Le Havre veut un peu plus maintenant pour son buteur : "On a fait une proposition à l'OL ce lundi qui est la proposition ferme du HAC. On veut plus que 14 millions d'euros, nettement."

Voilà qui pourrait refroidir les ardeurs lyonnaises, surtout depuis que le club du Rhône a réussi à attirer l'attaquant de Villarreal Karl Toko-Ekambi, un deal officialisé hier soir par l'OL. Avec cette acquisition, couplée à l'éclosion de Rayan Cherki, l'achat d'un deuxième attaquant pourrait ne plus être une priorité dans le club de Jean-Michel Aulas.

Un prêt au Havre jusqu'en fin de saison évoqué

D'autant que Le Havre est gourmand, et voudrait conserver Kadewere jusqu'à la fin de la saison : "Tout sera fait pour, avoue Pierre Wantiez. Si Tino reste toute la saison c'est loin d'être négligeable. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord financier avec l'Olympique Lyonnais, mais il ne pourra y en avoir que quand la question d'un éventuel prêt de Tino sera réglée et éventuellement intégrée à l'opération. Il est évident que si l'Olympique Lyonnais nous prête Tino jusqu'à la fin de la saison, les conditions économiques ne seront pas les mêmes."

Une manière de dire que, si l'OL prête Kadewere au Havre après son achat, le prix pourrait un petit peu baisser : "On sait qu'un joueur de cette nature, à un moment donné, cela fait partie du parcours du joueur que de vouloir aller au plus haut niveau..."