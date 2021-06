Football : le Limougeaud Benoît Badiashile participera aux J.O de Tokyo

Le sélectionneur de l'équipe de France olympique de football Sylvain Ripoll a annoncé vendredi une liste de 18 joueurs et un réserviste pour le tournoi des JO de Tokyo, Parmi eux, on retrouve le Limougeaud, joueur de l'AS Monaco Benoît Badiashile.

Il y aura un Limougeaud dans l'équipe de France de football qui disputera le tournoi des Jeux Olympiques de Tokyo. Le défenseur Benoît Badiashile, qui joue à l'AS Monaco, a été retenu par le sélectionneur de l'équipe de France olympique Sylvain Ripoll.

Le joueur monegasque a été l'auteur cette année de la plus belle saison de sa carrière, jouant 35 matchs avec le club du Rocher. Titulaire à 32 reprises, il a marqué deux buts et a été l'un des finalistes de la Coupe de France. Il a pu être libéré par son club et démarrera la préparation dans quelques jours, avant de partir pour Tokyo.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Parmi les 18 joueurs, figurent aussi les noms d'André-Pierre Gignac, Florian Thauvin ou Eduardo Camavinga. Confronté à la réticence de certains clubs à libérer leurs joueurs, Sylvain Ripoll a eu des difficultés à composer sa liste, qui a finalement de l'allure, avec également Maxence Caqueret ou Jonathan Ikoné.

Le tournoi olympique de football se déroule du 21 juillet au 7 août.

Le programme du tournoi des JO de Tokyo pour l'équipe de France