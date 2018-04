Bordeaux, France

Le match du Losc face aux Girondins de Bordeaux samedi 7 avril, s'est encore soldé par une défaite des Nordistes (2-1). Les Dogues n'ont plus gagné depuis le 28 janvier. C'est leur 18e défaite de la saison. Pourtant ce samedi soir, les joueurs du Losc sont passés par toutes les émotions.

Lille avait ouvert le score d'entrée de jeu

lLes footballeurs Lillois ont réalisé une jolie première mi-temps, ouvrant le score dès le premier quart d'heure de jeu, grâce à un but de Lebo Mothiba.

Cependant les Bordelais ont réagi dès la fin de la première période.

Kamano inscrit un doublet en l'espace de trois minutes

Ils ont d'abord profité d'une erreur du gardien lillois pour revenir au score à la 43e minute, grâce à un but de François Kamano. A peine trois minutes plus tard, l'attaquant inscrit un doublet en reprenant un service de Martin Braithwaite .

L'expulsion de Thiago Mendès en seconde période n'a rien arrangé. Lille s'est finalement incliné 2-1.

"Il y a toujours quelque chose qui fait que la machine s'enraye, reconnait le joueur nordiste Yacine Benzia, mais on a fait une bonne première mi-temps, j'ai vu une équipe qui voulait s'en sortir, il va falloir qu'on s'appuie là-dessus".

De son côté, l’entraîneur du Losc, Christophe Galtier refuse de baisser les bras, même si le maintien semble de plus en plus compromis. "Il faut garder espoir. Les concurrents directs n'ont pas creusé l'écart. J'y vois un certain signe du destin", assure-t-il.

Le passage sera sans doute plus petit qu'un trou de souri, mais ça passera

La venue de Guingamp samedi 14 avril s'annonce déterminante. Samedi soir, l'En Avant s'est baladé face à Troyes, (4-0)