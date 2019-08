Football : Le Mans FC à Lorient pour son retour en coupe de la Ligue

Sarthe, France

Faites un test : évoquez la coupe de la Ligue avec un supporter du Mans. Vous verrez alors probablement ses yeux s'illuminer et quelques émotions fortes remonter à la surface. Dans cette compétition qu'il n'a plus disputé depuis l'été 2012, le club manceau a en effet atteint deux fois les quarts de finale (2003 et 2012) et s'est même offert trois demi-finales de suite, entre 2006 et 2008. La dernière, perdue 5-4 en prolongations contre Lens au terme d'un match de folie, est d'ailleurs entrée dans la légende du club.

Je l'ai quittée il y a presque dix ans - Vincent Créhin

Cette coupe de la Ligue, l'attaquant manceau Vincent Créhin a lui aussi très envie de la retrouver, lui qui en avait disputé deux tours en 2010 avec Laval : "Je l'ai quittée il y a presque dix ans. Bon, deux tours, c'était court mais c'était bien. C'est une coupe qui a une saveur spéciale, encore différente de la coupe de France. En plus on va jouer chez un gros. C'est l'occasion de lâcher les chevaux, de jouer et d'essayer de ramener quelque chose." Et aussi de passer vite à autre chose après une défaite frustrante en championnat vendredi contre Valenciennes.

Autrement dit, les Manceaux n'ont rien à perdre. Et la pression ne sera pas sur leurs épaules : "On ne sera évidemment pas favori, admet le coach sang et or, Richard Déziré, car Lorient c'est un effectif XXL, avec des joueurs qui connaissent la Ligue 2, la Ligue 1, un bon centre de formation... Entre eux et nous, il n'y a pas photo ! Mais on a quand même à cœur de croquer dans cette compétition nouvelle pour un très grand nombre de joueurs. Et dans laquelle le club fait son retour."

Dasquet et Gope-Fenepej de retour dans le groupe

Pour ce déplacement à Lorient, Richard Déziré a retenu 18 joueurs :

Thuram, Patron - Duponchelle, Vardin, Ebosse, Musavu-King, Lemonnier, Dasquet - Boe-Kane, Hafidi, Confais, Boissier, Maziz - Créhin, Moussiti-Oko, Diarra, Manzala, Gope-Fenepej.