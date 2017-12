Football : Le Mans FC affrontera Lille (L1) en coupe de France

Le Mans FC décroche la timbale ! Les sang et or affronteront Lille, club de ligue 1 en 1/32e de finale de la coupe de France. Le matche se jouera au MMArena, le week-end du 6/7 janvier.

C'est dans l'avion qui les ramenaient de la Réunion que les footballeurs manceaux ont appris le nom de leur futur adversaire. Et s'il on excepte Marseille ou Nantes qui étaient dans le meême groupe que Le Mans, les sang et or ne pouvaient pas rêver meilleur tirage. Ils affronteront le Losc, 17eme de ligue 1. Le club nordiste a fait sa révolution cet été, en changeant de président et enrôlant un entraîneur d'exception Marcelo Bielsa. Mais après un début de saison catastrophique, l'entraîneur argentin a été débarqué. Le Portugais Joao Sacramento lui a succédé et l'équipe va mieux puisque le LOSC reste sur 2 succès d'affilées en championnat à Lyon et contre Toulouse. Le club nordiste dispose d'un bon effectif avec notamment 2 flèches en attaque Yassine Benzia et l'ancien Angevin Nicolas Pépé. Les Lillois ont gagné 6 fois la coupe de France. La dernière fois c'était en 2011, l'année où il avaient réussi le doublé coupe championnat. Bref un adversaire de poids et un tirage qui devrait ravir les supporters manceaux car le match se jouera au MMArena.