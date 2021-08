Football : Le Mans FC en démonstration face à Sète (3-0)

Pour la quatrième journée de National, Le Mans FC s'est imposé 3-0 face à Sète ce lundi 30 août. Un match à sens unique où les attaquants des Sangs et Or ont fait parler leur vitesse et ont su tuer le match dans les 15 premières minutes de la rencontre.

Le Mans FC obtient sa troisième victoire en quatre matchs. Un début de saison réussi pour les Sang et Or.

Le Mans FC n'aurait pas pu rêver mieux. Lors de cette quatrième journée de National, les Sang et Or se sont imposés à domicile sur le score de 3-0 face à une équipe de Sète qui n'a pas réussi à inquiéter son adversaire. Une victoire qui s'est jouée dans les quinze premières minutes du match avec trois buts signés Amadou Dia N'Diaye sur pénalty(9ᵉ), Boubakar Camara (11e) et Issouf Macalou (16e). Une victoire qui permet aux Sang et Or de reprendre la tête du classement de National avec 9 points.

Trois buts en six minutes pour les Manceaux

Dans les 10 premières minutes du match, c'est pourtant l'équipe de Sète qui a le pied sur le ballon, invitant Le Mans FC à défendre devant les cages du gardien Pierre Patron. Seulement la tendance s'est très vite inversé avec des offensives venant des deux côtés de l'attaque Mancelle. C'est d'abord le jeune attaquant de 20 ans Camara qui va prendre le devant sur le défenseur Sétois Solvet, suite à un crochet millimétré avant de se faire faucher dans la surface. Un pénalty va être accordé pour les Manceaux, transformé par Amadou N'Diaye (9ème).

L'attaquant Boubakar Camara a inscrit son troisième but de la saison sous les couleurs du Mans FC. © Radio France - Jean Rinaud

Macalou en état de grâce

C'est ensuite sur le côté droit que la défense sétoise va prendre l'eau grâce à la technique et la vitesse du jeune Macalou. Le nouvel attaquant du Mans FC prêté par Valencienne va prendre de vitesse le latéral droit adverse avant de délivrer un centre pour le nouveau capitaine du Mans FC Camara (11ème) qui s'offre son troisième but de la saison. Une rapidité qui fait la différence et qui va encore se répéter par l'intermédiaire de Macalou. Sur son côté droit l'attaquant ivoirien va éliminer deux joueurs avant d'inscrire un but (16ème) en solitaire après s'être heurté une première fois au gardien Vincent Pappalardo.

Une deuxième mi-temps tout en maîtrise

En deuxième mi-temps les Manceaux vont tout faire pour tenir le score en laissant le ballon à l'équipe de Sète. La défense des Sang et Or va se montrer solidaire pendant les 45 dernières minutes sans prendre de buts et sans vraiment être inquiété. L'attaque Mancelle va même se réveiller dans les dix dernières minutes avec un face à face raté par Glentzlin à la 83ᵉ minute de jeu. Le seul arrêt du gardien sétois durant la deuxième mi-temps. Une victoire tout en maîtrise pour l'équipe de Cris qui reprend la première place du championnat de National.