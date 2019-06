Football : Le Mans FC en ligue 2, c'est entre 10 et 12 millions d'euros de budget

Selon Thierry Gomez, il faut entre 10 et 12 millions d'euros de budget pour construire une équipe capable de se maintenir en ligue 2. Le président du Mans FC, invité de France Bleu Maine ce lundi matin, se félicite de l'accession de son équipe à l'étage supérieur. Le recrutement a déjà commencé !

Le Mans, France

Quelques heures seulement après avoir validé sa montée en ligue 2, le club sarthois se tourne vers l'avenir. Richard Déziré reste l'entraîneur des sang et or. Le coach a prolongé son contrat de 2 ans. "Au delà des résultats, il y a la façon dont Richard fait jouer l'équipe. On a un stade de 25 000 places à remplir. On a vu lors des barrages que lorsque le stade est plein ou presque, c'est extraordinaire".

Entre 10 et 12 millions d'euros

Le président du Mans FC, invité de France Bleu Maine, a fait ses comptes. Il estime qu'il faut un budget compris entre 10 et 12 millions d'euros pour bâtir une équipe capable de se maintenir. "Nous allons croiser le fer avec des anciennes équipes de ligue 1 comme Guingamp, Caen, Lorient, Auxerre ou Lens. Certaines disposent de budgets de 20 à 25 millions d'euros. Même si le club va bénéficier de droits télé plus importants, Thierry Gomez lance un appel aux partenaires locaux, du département comme de la région. Reste à discuter avec Le Mans Stadium et la ville, le coût de l'utilisation du MMArena. " Un match qui risque d'être encore plus dur que celui contre Ajaccio en barrage" sourit Thierry Gomez.

Des joueurs de talent et intelligents

Côté recrutement, il est encore trop tôt pour connaître le profil de la future équipe "mais nous avons commencé à réfléchir sur le recrutement" dit Thierry Gomez. La feuille de route est tracée par le patron du club qui souhaite des joueurs talents mais aussi intelligents qui adhèrent aux principes de jeu de Richard Déziré.

Thierry Gomez espère séduire de plus en plus de monde. Il compte attirer au stade entre 8000 et 10 000 spectateurs par match en moyenne. Ils étaient 6000 cette saison en national, ce qui correspond à l'affluence moyenne des clubs de ligue 2.