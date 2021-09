Football : Le Mans FC espère enfin s'imposer à Laval où il n'a plus gagné depuis 2005

C'est tout sauf un match de football comme les autres pour les supporters du Mans FC et du Stade Lavallois ! Le duel Sarthe - Mayenne, le choc Le Mans - Laval ou encore le derby du Maine, appelez le comme vous le souhaitez mais les joueurs vous le diront, c'est avant tout le match à ne pas perdre. Les Sang-et-or, qui restent sur une défaite contre Sedan (2 à 0, lundi au MMArena), se déplacent donc ce vendredi soir à 19h au stade Francis Le Basser pour le compte de la 7e journée de national. Un stade où ils n'ont plus gagné 16 ans.

Il faut remonter en 2005 pour trouver trace d'un succès manceau en terre mayennaise. Une éternité. Alors forcément les supporters se font plus pressants affirme l'attaquant Julien Bègue : "Franchement, on le sent cette semaine. Après la défaite contre Sedan lundi, les supporters nous l'ont direct : "ce match là, il ne faut pas le perdre, ça fait 16 ans qu'on n'a pas gagné là bas". Alors c'est clair, pour le département, pour la ville, pour le club, c'est important. Et pour nous les joueurs, c'est un défi."

500 supporters sarthois attendus à Laval

Preuve de cette attente : 500 supporters feront le déplacement. Quatre cars ont été affrétés. Pour les joueurs, c'est un supplément de motivation dit Julien Bègue. "Forcément ça compte. Il y aura une ambiance électrique. Quand on est joueur, quand on aime le football, on adore ces rendez-vous". L'entraineur, Cris, qui a connu les chauds derby Lyon - Saint Etienne, compte se nourrir de cette rivalité Sarthe - Mayenne pour galvaniser ses troupes. "Les derby je connais, que ce soit en France ou au Brésil. Tout le monde en parle et c'est magnifique de jouer des matchs comme ça, de pouvoir entrer sur le terrain, de sentir cette ambiance. Ce sont des moments historiques et c'est donc un match très important pour nous".

Si Le Mans FC l'emporte ce soir, il ferait à nouveau pencher la balance de son côté puisque sur 42 confrontations, on compte 12 nuls, 15 succès pour Laval et autant pour les Sang-et-or.