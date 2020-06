Le Mans FC : meilleur buteur de l'histoire du club, Vincent Créhin s'en va

Après quatre saisons et demi à enchaîner les buts avec Le Mans FC, Vincent Créhin quitte le club. C'est la fin du belle histoire entre les Sang-et-or et celui qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club.

Le meilleur buteur de l'histoire du Mans FC s'en va. Après quatre saisons et demi sous le maillot sang et or, Vincent Créhin quitte le club sarthois pour donner une nouvelle orientation à sa carrière. "À 31 ans, Vincent a simplement envie de relever un nouveau challenge pour lequel nous lui souhaitons d’ores et déjà pleine réussite", écrit le club dans un communiqué.

Une petite surprise puisqu'il avait clamé son envie de poursuivre en Sarthe, alors qu'il était en fin de contrat. Mais les deux parties n'ont probablement pas réussi à s'entendre sur un nouveau bail. Vincent Créhin devrait dévoiler dans les jours qui viennent sa future destination.

Formé à Guingamp, passé par Beauvais ou encore Avranches, il était arrivé au Mans fin 2015, en provenance d'Amiens. Sous la houlette de Richard Déziré, dont il était l'un des hommes de confiance, il a activement participé aux trois montées successives du club depuis le CFA 2 jusqu'en Ligue 2, un niveau professionnel où il fut l'un des rares anciens du club à se montrer au niveau avec 9 buts et 6 passes décisives en 29 matchs, toutes compétitions confondues. Avec à la clef, probablement l'un des plus buts de sa carrière, à Lorient :

Quatre saisons meilleur buteur du club, il est même devenu, en 2019, le plus grand goleador de l'histoire du Mans FC, devant Patrick Van Kets. Il termine son aventure sarthoise avec 73 buts inscrits en 139 matchs. Après Stephen Vincent et Thomas Dasquet, il est le troisième membre du "club des cinq" ayant participé à la grande remontée du Mans FC à quitter le club.