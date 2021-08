Football : Le Mans FC s'attaque à Châteauroux pour son premier match à l'extérieur, ce lundi

Jamais deux sans trois ? Le Mans FC voudrait bien faire sien cet adage, en remportant sa troisième rencontre d'affilée depuis la reprise du championnat de National.

Les Sang et Or se déplacent à Châteauroux (Indre), lundi 23 août, pour leur premier match à l'extérieur de la saison. Et la tâche s'annonce délicate face à l'un des favoris du championnat, comme l'a souligne l'entraîneur manceau Cris, en conférence de presse : "C'est une équipe avec de très bonnes qualités techniques, des joueurs expérimentés et qui aiment ressortir les ballons de derrière. Ca va être difficile !"

"Cela va être très difficile"

Mais pas question pour les footballeurs manceaux de se laisser mener puisque "on ne va pas faire que défendre pendant 90 minutes, les joueurs savent ce qu'ils ont à faire quand ils ont le ballon et quand ils ne l'ont pas et on va essayer de les mettre en difficulté", précise l'ancien international brésilien. D'autant que Châteauroux a concédé une défaite la semaine dernière face à Avranches.

Pour Le Mans FC, le principal point à surveiller sera la seconde période, au vu des matchs face à Saint-Brieuc et Créteil ces dernières semaines. A chaque fois, les Manceaux ont été en repli, et se sont retrouver en difficulté, après avoir largement mené la première mi-temps.

Ne pas craquer en deuxième mi-temps

Le défenseur Maxence Derrien en est conscient : "Ce qu'on donne sur 45 minutes, on doit être capable de le faire sur une heure et le plus longtemps possible. Il y a sûrement un effet de fatigue physique et un effet mental lorsqu'on domine la première période et qu'on veut éviter de perdre."

Il assure que l'équipe travaille dessus : "Sur les deux deuxièmes mi-temps, si on continue à faire ça, on ne gagnera peut-être pas les matchs. C'est un axe de travail d'être dans la qualité. Mais cela reste intéressant de voir que l'on est capable de défendre et de subir." Mais "il faudrait un peu moins subir quand même", reconnaît le joueur.

La liste des joueurs retenus face à Châteauroux a été dévoilée sur les réseaux sociaux, dimanche 22 août. Le coup d'envoi de la rencontre qui se joue au stade Gaston-Petit est donné à 18 heures 45.