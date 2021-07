Football : Le Mans FC battu 4 buts à 0 par le PSG pour son deuxième match amical

Le Mans FC (N1) s'est incliné 4 buts à 0 ce mercredi 13 juillet en match amical contre le Paris-Saint-Germain, poids lourd de la Ligue 1. Pour cette deuxième rencontre de la pré-saison, les footballeurs sarthois ont encaissé deux buts en première mi-temps et deux autres en toute fin de match, sur le terrain du centre d'entraînement du PSG. "J'ai dit aux joueurs que le détail, c'est très important à ce niveau" a réagi le coach Cris. "On a fait des erreurs, ça se paie. Après, ça va me permettre de travailler pour améliorer les choses. Il faut travailler le collectif, le bloc compact."

On est en préparation - Le coach du Mans FC Cris

Si le collectif a encore du travail, l'une des satisfactions de ce match perdu contre le PSG, pour Cris, c'est la qualité individuelle montrée notamment par les nouveaux joueurs. "C'était un bon match, contre une équipe de qualité" poursuit le coach manceau. "On a fait de bonnes choses (...) même avec les rares occasions qu'on a eues. On est en préparation, en troisième semaine, je ne peux pas juger mes joueurs par rapport à ce match. On travaille, on est dedans, dans les temps (...) physiquement, ils vont se lâcher."

