Football : le Mans FC s'incline un but à 0 au MMAréna face à Caen pour son dernier match de préparation

Les joueurs du Mans FC se sont inclinés face à Caen. Score final un but à 0 dans un match à huis clos au MMAréna. Un but marqué sur pénalty à la 22ème minute.

L'entraîneur du Mans FC plutôt satisfait

"Je suis plutôt content de l'équipe" a déclaré Didier Ollé-Nicolle, l'entraîneur du Mans FC à la fin de la rencontre. "Des efforts ont été faits et il y a des progrès constants depuis le début de la préparation. Tout le monde a répondu présent et nous avons notamment évolué sur la profondeur notamment les quatre défenseurs. Alors certes, on perd le match, mais c'est sur une erreur individuelle. Ce que je remarque, c'est que les normands qui évoluent en ligue 2 n'ont pas eu beaucoup d'autres occasions durant la rencontre. Sur la deuxième mi-temps, on a quasiment fait cavalier seul. Sur le plan collectif et individuel, je suis très très satisfait de ce que l'on a fait".

Didier Ollé-Nicolle, l'entraîneur du Mans au centre sur le banc du MMAréna avant le début de la 2ème mi-temps face à Caen © Radio France - Christelle Caillot

Ce match était le dernier avant la reprise du championnat

Le programme de la 1ère journée de National qui sera disputée les vendredi 21 et lundi 24 août :

Vendredi 21 août (20h00)

Créteil - Bastia-Borgo

Cholet - Bourg-en-Bresse

Stade Briochin - Sète

Lyon-Duchère - Villefranche Beaujolais

Annecy - Le Mans

Orléans - Laval

Quevilly - Boulogne-sur-Mer

Avranches - Concarneau

Lundi 24 août (20h45)