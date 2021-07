Football : Le Mans FC va défier le PSG

On aurait aimé que ce match soit l'ouverture de la prochaine saison de ligue 1 mais depuis leur dernière rencontre en championnat en 2010 (1-0 pour les Sang et Or), les deux clubs ont connu deux trajectoires diamétralement opposées. La PSG version Qatari tutoie les sommets européens alors que les Sarthois ont plongé en National après avoir chuté en DH suite à la liquidation du club en 2013. C'est donc en amical que les deux équipes se retrouveront le 14 juillet. Le match se déroulera à huis clos au Camp des Loges (à 11H), le centre d'entrainement des parisiens. Le club de la capital vient d'enregistrer la signature de Sergio Ramos, l'emblématique capitaine du Real Madrid et du défenseur latéral de l'inter de Milan Achraf Hakimi

Premier match de préparation ce samedi 10 juillet

Le match contre le PSG sera le 2 de la préparation d'avant saison des footballeurs sarthois. La première rencontre est programmée samedi 10 juillet à 18H à La Chapelle Saint Aubin contre St Pryvé - ST hilaire (club de N2). La reprise du championnat national est programmée le vendredi 6 août

Programme du Mans FC