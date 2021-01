Football : Le Mans FC veut s'emparer de la 4ème place en National

Ce lundi 25 janvier 2021, Le Mans FC affronte le Red Star pour le compte de la 19ème journée du championnat National. Les Sangs et or, 10ème du classement, ont une belle occasion de se relancer face au 3ème qui compte actuellement 5 points d'avance. En cas de succès, les footballeurs sarthois, qui restent sur une défaite 2 - 0 contre Rouen Quevilly, remonteraient à la 4ème place, à 2 points du podium.

On peut être et on doit être 4ème

Didier Ollé-Nicolle, l'entraîneur attend donc de ses joueurs qu'ils fassent un match complet. "De toute façon, on n'a pas le choix. On sait que globalement sur la phase retour, il faut faire un excellent parcours. Il faut qu'on fasse pratiquement le plein à domicile, c'est impératif. Donc voilà, il faut être très très très bon quelque soit l'adversaire. On peut être et on doit être 4ème ce lundi soir. Il y a 3 places qui nous intéressent donc cela nécessite un esprit de conquête au dessus de tout soupçon".

Le match opposant Le Mans FC au Red Star se jouera ce soir au MMArena, à huis clos. Coup d'envoi à 20h45. Match diffusé sur Canal + sport. A noter que cette rencontre marquera les 10 ans du MMArena, inauguré fin janvier 2011.

Le groupe retenu : Patron, Aymes (gardiens) Veigneau, Gonçalves, Choplin, Costa, Youssouf (défenseurs) Hafidi, Coulibaly, Bernauer, Etuin, Avounou (milieux de terrain) Gimbert, Brahimi, Bègue, Gope-Fenepej, Aïko (attaquants). Par ailleurs Julio Donisa a repris l’entraînement après presque un mois d'absence. Il avait été testé positif au Covid-19 en fin d'année.