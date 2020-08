Cette fois, le Covid-19 n'y est pour rien : le match amical prévu mercredi 12 août, à Moulins (Allier) entre Clermont Foot (Ligue 2) et l'US Orléans (National) est annulé. Motif : trop de joueurs orléanais sont blessés.

Football : le match amical entre Clermont et l'US Orléans annulé

Ce n'est pas forcément rassurant alors que le championnat de National reprend vendredi 21 août : en raison du nombre important de joueurs orléanais blessés, l'entraîneur de l'USO a préféré annuler la rencontre amicale qui devait se jouer mercredi prochain, à Moulins, entre Orléans et Clermont (Ligue 2). C'est ce qu'indique ce dimanche le président orléanais Philippe Boutron.

En effet, de nombreux joueurs de l'effectif orléanais sont blessés. Rappelons que le défenseur, venu de Niort, Florent Lapis, est "out" pour six mois, et que le défenseur Arnaud Luzayadio, touché à la cheville en a pour deux mois d'absence.

USO/Romorantinle 14 août maintenu

Claude Robin, le coach orléanais, n'a donc pas voulu prendre de risque de perdre un joueur de plus, juste avant la reprise de la saison. Le dernier match de préparation, prévu en amical au stade de la Source à Orléans, entre l'USO et Romorantin (National 2) et maintenu vendredi 14 août, assure Philippe Boutron.