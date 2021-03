Football - Le match amical Lens-Amiens annulé

Le Racing Club de Lens (L1) et l'Amiens SC (L2) comptaient meubler la trêve internationale par un match amical ce mercredi 24 mars au centre d'entraînement des "Sang et Or" à La Gaillette. Une opposition annulée en raison de cas de Covid dans l'effectif amiénois. La semaine dernière, les joueurs Gaoussou Traoré et Sambou Yatabaré avaient déjà été testé positif.

Le prochain match de l'Amiens SC en Ligue 2 est prévu le 3 avril à Dunkerque.