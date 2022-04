Football - Ligue 2 : Nancy-QRM interrompu à la 40e minute, les Quevillais suspendus à la décision de la ligue

Les joueurs de QRM se souviendront longtemps de ce match à Marcel Picot dans la course au maintien. Il était crucial pour les hommes de Fabien Mercadal et les Quevillais avaient entamé cette rencontre de la plus belle des manières avec un coup-franc somptueux de Lambese (12e), Sabaly double la mise (18e) avant le but de Nazon (34e). Malgré la bonne prestation des Rouge et Jaune, le score restera anecdotique au regard des évènements hors sportifs qui sont venus ternir ce match.

Des fumigènes sur le terrain

Le match a été interrompu une première fois à la 23e minute de jeu après le deuxième but quevillais. Quelques minutes avant de reprendre. Les supporters lorrains avaient lancé des fumigènes sur le terrain. Puis il a été arrêté à la 40e minute, pour les mêmes faits. "La victoire, elle est bien là. On a les trois points, c'est ça qui nous importait. Maintenant le job a été fait dans un match et dans une ambiance très bizarre ce soir", réagit Duckens Nazon, l'auteur du troisième but quevillais.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas les trois points. On menait 3-0. Ce ne sont pas nos supporters qui ont faussé le match. On a fait ce qu'il fallait. Il y a tout de notre côté pour que l'on ait cette victoire", poursuit l'attaquant des Rouge et Jaune.

La commission de la Ligue rendra sa décision "très rapidement"

"J'aime le foot. Et c'est sûr que lorsqu'un match s'arrête à la 40e minute, évidemment, je ne peux pas voir déjà un autre scénario qu'une victoire pour nous. Si ce n'est pas le cas, ce ne serait pas une injustice mais un drame pour le football. Aujourd'hui, on menait 3-0, c'est un vrai match que l'on a construit. Si on nous enlevait le fruit de ce travail là, à un moment-donné ... mais après je fais confiance aux instances. En tout cas sur l'aspect sportif je suis très satisfait de mes joueurs", explique Fabien Mercadal.

La commission sportive de la ligue va rendre sa décision "très rapidement" selon Claude Jaunet, le délégué référent du match. En conférence de presse, il a expliqué les raisons de cet arrêt définitif. "La sécurité des acteurs n'était plus du tout assurée sachant qu'en tribune, ils attendaient que ça, de pouvoir relancer des objets pyrotechniques si on reprenait le match. On était tous d'accord (la ligue et les autorités, ndlr) de savoir si on devait attendre qu'il y ait un blessé grave pour que l'on arrête le match. On a donc pris cette décision", explique-t-il.

Les Quevillais repartiront ils avec les trois points ? Et une victoire ? Dans les travées de Marcel Picot, ça ne fait aucun doute, les Nancéiens vont payer cher les débordements de leurs supporters. Match perdu face à QRM et donc descente en National. Et le spectre des deux derniers matchs à domicile à huis clos.