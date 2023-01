Football : Le match entre Reims Sainte-Anne et Wasquehal devrait être rejoué selon le CNOSF

C'est un rebondissement inattendu dans l'affaire du match de Coupe de France entre Reims-Sainte-Anne (N3) et Wasquehal (N2). Sollicité par les deux clubs, le Comité national olympique et sportif français a rendu son avis ce vendredi et propose que la rencontre soit rejouée sur terrain neutre. La Fédération française de football est libre de suivre ou non cette recommandation, elle qui avait disqualifié les deux équipes en décembre dernier après plusieurs incidents.

Une décision rapide de la FFF

L'option d'une partie de match rejouée, comme le demandait le club marnais (Reims Sainte-Anne menait 3-0 avant l'arrêt définitif de cette rencontre) n'a donc pas été retenu. La décision finale devrait être rapide, la FFF tient un comité exécutif ce vendredi.

Pour rappel, le 20 novembre dernier 2022, lors du 8e tour de la Coupe de France entre les deux équipes au stade Robert-Pirès de Cormontreuil, une bagarre générale avait mis fin au match .