Football : le match Vire-Caen en Coupe de France devrait se jouer à d'Ornano

Décidément, avant même d'avoir été joué, le match du 8ème tour de la Coupe de France de Football entre Vire et le SM Caen offre de multiples rebondissements : après avoir été reportée à deux reprises, la rencontre devrait finalement avoir lieu au stade d'Ornano et non au stade Pierre compte comme prévu initialement. En cause : des questions de sécurité (difficile de trouver du monde pour encadrer la rencontre) et l'état du terrain. La décision doit encore être validée par le comité directeur de l'AF Virois ce mardi. (plus d'informations à venir).

