Football - Le meilleur passeur des championnats européens est.. alésien !

Auriez-vous pu l'imagnier, alors que nous sommes quasiment à mi-saison : le footballeur qui a réalisé jusqu'ici le plus de passes décisives est gardois !

Le meilleur passeur de tous les grands championnats européens de football est Gardois ! Son nom ne vous dit sans doute rien : il s'appelle Xavier Mercier. Il est né il y a 31 ans à Alès et il évolue dans le club belge de Louvain. Depuis le début de la saison, et avant ce week-end, il avait déjà délivré dix passes décisives, c'est à dire qu'il a permis à ses coéquipiers d'inscrire directement dix buts. Personne n'a fait mieux en France, mais aussi en Allemagne, en Espagne, en Italie ou encore en Angleterre.

Sixième saison en Jupiler Pro League

Xavier Mercier n'a jamais connu le haut niveau en France où sa carrière l'a surtout conduit sur les terrains de National ou de Ligue 2, du côté de Lesquin, Beauvais, Boulogne-sur-mer ou Guingamp. "En Belgique, je suis reconnu, je m'épanouis, je n'ai aucune raison de partir." Finalement c'est donc dans le championnat belge que ce droitier a pu exprimer ses qualités et prendre désormais beaucoup de plaisir.

Commet définir Xavier Mercier ? C'est le pur meneur de jeu, petit gabarit (1 m 74), bon manieur de ballon, mais sans doute un peu limité physiquement pour accéder au très haut niveau. Il a donc choisi de s'expatrier dans le championnat belge ou ses qualités techniques lui permettent de s'éclater comme un vrai numéro 10. "Je ne sais pas dire si j'ai le niveau Ligue 1, confie-t-il, mais je m'épanouis en Belgique". Il est aussi auteur de quatre buts depuis le début de saison.

C'est sa sixième saison en Belgique, la deuxième à Louvain, après des passages à Courtrai et Bruges. "En Belgique, c'est vraiment un jeu box to box. On ne commence pas le match pour faire un 0-0. Il y a pas mal d'espaces, c'est plaisant comme jeu".

Et ca lui reussit plutôt bien puisqu' au classement des meilleurs passeurs d'Europe, il côtoie l'attaquant star de Totenham Harry Kane (10 passes), loin très loin devant Neymar, M'Bappe ou Messi.. Et ca suffit largement à son bonheur.

Ce week-end, il vient encore de récidiver, avec deux passes supplémentaires à son actif (pour une victoire 3-0 à Courtrai), pour un total désormais de douze passes décisives cette saison en championnat.