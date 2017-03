Football : le Nantais Amine Harit s'explique avant la venue de l'OGC Nice

Le milieu de terrain du FCN Amine Harit joue beaucoup moins depuis l'arrivée de Sergio Conceiçao. Seulement sept titularisations. La dernière début février face à Nancy. La pépite nantaise a même été écartée quelques jours du groupe nantais après une virée nocturne. Il s'explique.

Il joue moins depuis l'arrivée de Sergio Conceiçao mais le jeune nantais Amine Harit, 19 ans, champion d'Europe des moins de 20 ans avec l'équipe de France en juillet dernier, a conservé le même sourire et la même sérénité qu'en début de saison. Interrogé lors du point presse ce jeudi matin à la Jonelière, il a répondu sans ambages aux différentes questions.

France Bleu Loire Océan : Comment vivez-vous cette période actuelle ?

Amine Harit: "C'est compliqué car je joue peu. Mais l'équipe tourne bien. Offensivement, nous marquons beaucoup de buts. Adrien Thomasson est bon dans le couloir gauche. Je suis donc remplaçant. C'est comme ça. Je n'ai pas eu de discussion avec le coach à ce sujet. Ses choix sont payants. Il n'a pas à se justifier. Moi, je dois continuer à faire des efforts et à bien travailler. J'ai joué 20 matchs comme titulaire depuis le début de la saison. C'est clair que j'ai surfé sur le titre de champion d’Europe des 20 ans obtenu l'été dernier. A moi de saisir ma chance quand j'en aurai la possibilité".

France Bleu Loire Océan : Votre virée nocturne à deux jours du match contre Marseille est-elle une erreur de jeunesse ?

Amine Harit : "C'est une erreur. Je n'aurais pas dû céder à la tentation. Cela m'a fait du mal la semaine qui a suivi. Mais cela m'a permis de grandir. Je sais que je ne ferai jamais plus cette erreur. Heureusement, je suis bien entouré avec mon père, ma mère et mon agent. Ils sont là pour m'éviter de prendre la grosse tête et de me prendre pour un autre. J'en ai discuté au téléphone avec mon père et il a compris mon erreur."

France Bleu Loire Océan : Comment avez-vous géré cela avec le groupe et le staff du FC Nantes ?

Amine Harit : "J'ai beaucoup discuté avec les cadres de l'équipe et l'entraîneur après cette virée nocturne. Après c'est compliqué, j'ai 19 ans. Je connais une ascension fulgurante. Et parfois, il est difficile de garder les pieds sur terre. Là, je me suis dit que je pouvais sortir une fois et que personne ne serait au courant. Sauf qu'aujourd'hui tout se sait et je l'ai appris à mes dépens. Je me suis donc excusé auprès de mes coéquipiers".

France Bleu Loire Océan : Comment voyez-vous votre avenir au FC Nantes alors que vous êtes sollicité par plusieurs clubs étrangers ?

Amine Harit : "C'est flatteur d'être sollicité. Mais j'ai prolongé en décembre avec le FC Nantes jusqu'en 2020. C'est ma première saison en Ligue 1 et je n'ai pas envie de me brûler les ailes ailleurs. Après, je ne peux pas vous certifier à 2000% que je serai à Nantes l'année prochaine. Mais pour l'instant, je me sens bien au FCN".

Samedi, le FC Nantes reçoit Nice à la Beaujoire à 17 h. Un match à vivre en direct et en intégralité dès 16 h 30 sur France Bleu Loire Océan.