Football : Le Nantais Rémy Riou rejoint le club turc d'Alanyaspor

Le gardien de buts du FC Nantes, Rémy Riou jouera en Turquie la saison prochaine. L'ancien capitaine des Canaris a signé mercredi un contrat de trois ans avec Alanyasport, 12 ème du dernier championnat turc

Kulübümüz Fransız kaleci Rèmy Riou ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/uq85IHFvBa — Alanyaspor (@Alanyaspor) July 19, 2017

Rémy Riou présenté à la presse turque - Alanyaspor

A bientôt 30 ans, Rémy Riou avait fait jusqu'ici toute sa carrière en France. Formé à l'Olympique Lyonnais, il a évolué tour à tour à Lorient, Auxerre et Toulouse avant de rejoindre les Canaris en 2012, et de participer à la remontée du club nantais dans l'élite. Rémy Riou a disputé plus de 160 matches sous le maillot nantais.