Football : le Niçois Amine Gouiri sélectionné pour les JO... le club refuse de le libérer

L'OGC Nice ne lâchera pas. Son meilleur buteur lors de la saison 2020-2021, Amine Gouiri, a été sélectionné ce vendredi par Sylvain Ripol pour jouer les Jeux Olympiques cet été avec l'équipe de France. Cependant, le directeur du football du club niçois l'annonce : "_il n'y prendra pas part_, conformément à ce qui avait été préalablement précisé par le Gym à la FFF".

Je suis désagréablement surpris"

Sur le site internet du Gym, et dans une interview accordée à nos confrères de l'Equipe, Julien Fournier s'explique. "On avait indiqué qu'aucun joueur de Nice irait aux Jeux Olympiques. Je suis désagréablement surpris. Notre président parle avec Noël Le Graët et il lui avait clairement indiqué notre position. Comme _les textes de la FIFA n'obligent pas les clubs_, on est dans notre bon droit. On applique toujours les règlements et la FFF va s'y conformer. »

Un Monégasque dans la même situation

Un autre joueur est dans cette situation, le défenseur monégasque Benoît Badiashile. Il est également dans la liste des 18 français sélectionnés mais là aussi le club refuse de le laisser partir alors que la compétition a lieu juste avant la reprise de la saison de Ligue 1, du 21 juillet au 7 août. En conférence de presse, le vice-président de Monaco Oleg Petrov s'est exprimé ce vendredi. "On comprend l'importance des Jeux olympiques mais _nous devons regarder les intérêts stratégiques du club_. Nous avons quatre matches décisifs pour la qualification en Ligue des champions".