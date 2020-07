Football : le Paris-Saint-Germain étrille les Belges de Waasland-Beveren 7-0

Les footballeurs parisiens très en forme pour leur reprise ! Le PSG a signé un second carton pour son second match amical, vendredi 17 juillet, au parc des Princes. Les joueurs ont corrigé les Belges de Waasland-Berreven 7-0, à l'issue d'un match qui se jouait en quatre périodes de trente minutes. Dimanche, les Parisiens avaient déjà sorti le rouleau compresseur pour la rentrée face au Havre (9-0).

5 000 spectateurs dans le stade

"Je suis très content de revenir jouer à la maison", s'est réjoui le Brésilien Neymar à l'issue du match, le premier dans l'enceinte du parc des Princes depuis le début de l'épidémie de coronavirus. "On se prépare pour arriver au maximum." Dans un stade limité à 5 000 personnes par la jauge gouvernementale, le millier d'ultras a assuré l'ambiance et rendu hommage au personnel soignant. Le prochain et dernier match amical du PSG est prévu mardi 21 juillet contre le Celtic Glasgow.