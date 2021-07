Football : le Paris-Saint-Germain fait match nul face à Séville en amical

Les footballeurs du Paris-Saint-Germain et ceux de Séville se neutralisent ce mardi 27 juillet. C'est un match amical qui se termine avec deux buts partout sur la pelouse de Faro au Portugal.

Illustration - Icardi marque le premier but parisien dans cette rencontre face à Séville.

Le Paris Saint Germain fait match nul en amical contre Séville, quatrième du dernier championnat d'Espagne ce mardi 27 juillet, à Faro, au Portugal. C'était la dernière rencontre de préparation avant le Trophée des Champions, dimanche 1er août, face à Lille. Le PSG a réussi à revenir au score deux fois dans ce match. Il a joué sans Sergio Ramos, son nouveau défenseur, blessé au mollet.

C'est Séville qui ouvre d'abord la marque à la 40ème minute grâce à Rakitic, sur pénalty. Dès le début de la deuxième mi-temps, à la 48ème, Icardi égalise pour Paris.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais à la 62ème minute, Séville repasse devant avec un but de Rodriguez. Là encore, Paris réagit et revient au score à la 88ème grâce au jeune Nagera. Le score n'évolue plus jusqu'à la fin de la rencontre.