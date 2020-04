Football: le Pau FC ne sait pas encore si il monte en Ligue 2 la saison prochaine

La FFF a choisi de mettre un terme aux championnats amateurs ce jeudi, mais n'a pas tranché pour le National. La Fédération Française de Football se laisse encore du temps pour choisir ou non de finir la saison. Ce qui laisse le Pau FC, et son président Bernard Laporte-Fray, dans le flou.

Le Pau FC, leader de National 1, n'est donc pas plus avancé ce jeudi, et ne sait pas encore si il monte ou non en Ligue 2, la saison prochaine. Une incertitude que le président du club palois, Bernard Laporte-Fray aimerait lever au plus vite : "On espérait que la décision soit fermement prise, ce jour. Avec tous les président des clubs de National, on avait émis le souhait, si le confinement était prolongé après le 15 avril, qu'une décision par la Fédération puisse être prise, rapidement. Ils ont statué d'une manière différente.

Aujourd'hui on nous prend pour des clubs pros, alors que nous sommes au statut amateurs...

Donc, c'est vrai qu'on est un peu déçu de ce manque de décision. Maintenant, les raisons précises, je ne les connais pas".

France Bleu Béarn : Cela laisse la porte ouverte à une reprise de la saison, vous y croyez encore ?

Ah non, personnellement je n'y crois pas. Il y a quand même la santé de nos joueurs, du staff, de beaucoup de personnes qui est en jeu. On ne plaisante pas avec ça.

Même si le confinement se termine le 11 mai, il faut 5 semaines avant de reprendre la compétition, avant de pouvoir courir derrière un ballon.

Demain, comment va-t-on se déplacer ? Est-ce que les terrains seront ouverts ? Est-ce que l'on pourra se déplacer à 20 ou 30 dans un bus, rejoindre un hôtel ? Tout cela semble très compliqué.

Il y a aussi la question des contrats des joueurs...

Les contrats des joueurs se terminent le 30 juin. Que va-t-on devoir faire par rapport à la législation du travail ? Honnêtement, on est dans une nébuleuse totale.

Est-ce que ce délai ne risque pas de pénaliser le Pau FC ? Vous aurez moins de temps pour vous organiser en cas de montée...

Il aurait été beaucoup plus simple de prendre une décision, maintenant. Cela permet aux clubs qui sont maintenus en National de pouvoir entériner la prochaine saison. Et pour les clubs comme nous, qui n'ont jamais connu la Ligue 2, il y a pas mal de travail en amont : pouvoir s’imprégner de toutes les tâches qui sont les nôtres, pour pouvoir démarrer une saison de Ligue 2 en bonne conscience.

On ne connaît pas du tout le monde professionnel...

Il y a beaucoup de boulot en terme d'infrastructures, de contrats... Ce laps de temps nous aurait permis de se mettre à jour. Mais là, ça ne sera pas le cas.