Football - Le RC Salouël reprend le championnat trois mois après son aventure en Coupe de France

Premier club de 2e division départementale à atteindre le 8e tour dans l'histoire de la compétition, le RC Salouël-Saleux était sorti tête haute de la Coupe de France (3-0) face à Wasquehal (N3) malgré cinq divisions d'écart le 28 novembre dernier lors d'un match inoubliable devant près de 3000 spectateurs au stade de la Licorne.

Donovan Durieux: "C'est toujours dans la tête"

"C'est forcément toujours dans la tête" avoue le gardien de but Donovan Durieux (29 ans), héros des qualifications aux tirs au but contre Lambres-lez-Douai et les Portugais de Roubaix, des adversaires supérieurs de trois ou quatre divisions, lors des tours précédents. "Même si on s'est fait éliminer mon plus beau souvenir restera ce match contre Wasquehal à la Licorne, quand j'y passe avec ma femme je ne peux m'empêcher de me dire que j'ai joué dessus!" explique ce père de famille, ambulancier et pompier volontaire, passé par l'US Roye-Noyon. "C'est une chose qu'on ne peut vivre peut-être qu'une fois dans sa vie... En tous cas on m'en parle encore assez régulièrement aujourd'hui!"

Antoine Mücke: "La Coupe de France c'est fini!"

Une émotion telle que la décompression semblait inévitable pour des joueurs amateurs de ce niveau. Ce qui n'a pas été facile à gérer pour le jeune coach de l'équipe Antoine Mücke. "La reprise a été très délicate, on ne va pas se mentir j'ai eu beaucoup d'absents aux entraînements. Je ne sais pas pour quelle raison parce que je les ai mis trois semaines "en vacances" ce qui est correct! Dès le 3 janvier j'avais établi un programme de reprise avec énormément de matchs amicaux et on a dû malheureusement en annuler au moins la moitié par manque de joueurs. Ce relâchement est-il normal? Oui et non car la Coupe de France c'est fini! Si on veut monter en D1 ce que j'espère car on a le niveau pour, il faut que les joueurs s'investissent encore plus! Même si je sais qu'ils travaillent à côté il n'y a pas d'autres solutions."

Antoine Mücke entraîneur du RC Salouël © Maxppp - D. Touchart

Corentin Hutin: "On va revenir plus fort"

Bonnet perché sur la tête et cigarette en main à la fin d'un match amical remporté facilement cette semaine face à Villers-Bretonneux, l'attaquant Corentin Hutin, buteur providentiel contre Lambres-lez-Douai et les Portugais Roubaix, veut croire - même si la décompression a été rude pour lui aussi - que le RC Salouël en ressortira grandi. "On ne s'attendait pas à un si beau parcours donc ça a été compliqué et l'élimination contre Wasquehal nous a fait chier (sic) mais on va revenir plus fort! Cela a renforcé la solidarité et la cohésion de l'équipe, on ne se connaissait pas tous et on est devenu un groupe de potes ce qui va nous permettre d'avancer très fort cette année"

Dos Santos: "Ne pas monter gâcherait notre saison!"

Sauf que les salouasiens, 5e du classement, ont perdu des plumes en championnat. "La Coupe c'était la cerise sur le gâteau, l'objectif prioritaire du club est la montée en Division 1" rappelle le président Antonio Dos Santos. "Il nous reste onze matches, il faut tous les gagner pour y parvenir. Sinon, vu le niveau de notre équipe et ce qu'on a pu prouver en Coupe, cela gâcherait notre saison!" Salouël devra donc battre Flesselles dimanche en match en retard pour revenir à cinq points du leader l'Olympique Amiénois. "A moyen terme mon but est de hisser le club au niveau régional pour en faire d'ici trois ans un pôle au sud d'Amiens" annonce Antonio Dos Santos.

Un budget doublé

Rappelons que le RC Salouel va quasiment doubler son budget avec les 22500 euros de dotations fédérales versés aux équipes ayant joué le 8e tour. De quoi offrir aux joueurs une prime, de nouveaux équipements, "récompenser aussi les éducateurs et les personnes de l'école de foot qui encadrent les jeunes dans l'ombre" promet Antonio Dos Santos qui ne manquera pas d'ajouter probablement quelques grillades sur les prochains barbecues traditionnels du club.