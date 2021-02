Football : le président de la Fédération Noël Le Graët préférerait "15% à 30% de spectateurs" dans les stades

Le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, donne un entretien exclusif à franceinfo, ce vendredi 5 février. Interrogé, sur un retour du public dans les stades, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, s’est dit "très respectueux de l'État". "Je préférerais qu'on puisse avoir 15% à 30% de spectateurs, mais ce n'est pas nous qui décidons", poursuit-il en évoquant le prochain match de l’équipe de France, le 24 mars au stade de France contre l’Ukraine. "Vous pensez que ça m'amuse d'avoir l'équipe de France dans un Stade de France vide (…) avec des pertes considérables ? Vous croyez qu'on est dans un bureau, en train de lire les journaux ou d'écouter la radio tous les jours, sans contact avec les responsables ?"

Déplacer les populations dans trois mois me paraît compliqué.

Il s'est également montré pessimiste sur la présence du public lors de l'Euro, qui doit se jouer dans 12 pays, et propose aux Bleus des matchs de poule à Budapest et Munich, avant un éventuel huitième de finale à Dublin ou Bucarest. "Pour les supporters, c'est impossible. Déplacer les populations dans trois mois me paraît compliqué", juge Noël Le Graët. Faut-il alors changer la formule, et faire jouer les matchs dans un seul pays ? "Je ne peux pas vous répondre de façon définitive que la formule soit celle qui est prévue. On a des réunions en permanence. Aujourd'hui l'UEFA [l'organisateur] reste sur cette position, mais elle n'est pas à mon avis définitive", nuance le président de la FFF.

Candidat à sa réélection, Noël Le Graët a inscrit sur sa liste le président de l’Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas, qui estime, dans L’Équipe de ce vendredi que l’État "n’a pas fait grand-chose pour des secteurs d’activité comme l’évènementiel et le sportif". "Je suis souvent d'accord avec Jean-Michel, mais là un peu moins. Les clubs, dont le sien, ont pu faire des emprunts cautionnés par l'Etat. Les charges sociales, il y a eu des efforts. On ne peut pas être égoïste par rapport à cette difficulté mondiale et je trouve que l'État a fait ce qu'il fallait", juge Noël Le Graët

Candidat à un quatrième mandat à la tête de la FFF

Concernant sa candidature à sa succession à la tête de la FFF, officialisée le 21 janvier, "ça me paraissait logique de continuer tant que le virus existe", a dit Noël Le Graët. L’élection est prévue le 13 mars.

Il évoque ses "habitudes" et ses "entrées" "au ministère de la Santé, avec le Premier ministre avec le président de la République, avec le ministre des Sports". "La période était un peu compliquée, il y a beaucoup de dossiers compliqués à gérer. Donc je pense qu’il est assez logique que mon équipe, dans sa grande majorité continue", explique-t-il.

C’est une tâche relativement lourde, pas toujours simple, pas toujours populaire.

Le président de la Fédération a "bien sûr" hésité avant de briguer un quatrième mandat. "Ce n'est pas une décision facile. C’est une tâche relativement lourde, pas toujours simple, pas toujours populaire", décrit Noël Le Graët. "Je n'étais pas du tout obligé. J'aurais très bien pu ne pas y aller. C’est un plaisir. Le mandat de quatre ans, si je peux faire les quatre ans, je le ferai", espère Noël Le Graët, âgé de 79 ans.

Par ailleurs, le président de la FFF ne s'estime pas fragilisé après un audit interne mené à l’automne sur des "dysfonctionnements" au sein de la Fédération. Plusieurs articles de presse, notamment le New York Times, avaient pointé une "culture d’entreprise toxique" et ont relaté des tensions existantes entre certains directeurs de la FFF et Florence Hardouin, la directrice générale. "Tout le monde travaille en bonne intelligence. La directrice générale est à son poste et les cadres qui contestaient sont à leur poste et font bien leur métier", évacue Noël Le Graët.

Le président de la FFF défend son bilan, et répond à un de ses concurrents, Michel Moulin, qui estimait mi-janvier qu’il n’y avait "plus de pilote dans l'avion". "Quand il y a eu des périodes difficiles, la plupart des journaux estimaient que je tenais parfaitement bien la barre, estime Le Graët. Je souhaite à Moulin de réussir déjà à gagner et d'imposer sa patte, s'il en a une dans cette fédération. S’il veut bouleverser les choses, qu'il gagne d'abord. Et il fera son programme s'il le souhaite". L’ancien président de la Ligue de football professionnel (LFP) Frédéric Thiriez s’est également déclaré candidat à l’élection.

Karim Benzema n'ira pas aux JO

Le président de la FFF a aussi écarté la possibilité que Karim Benzema soit sélectionné pour les Jeux Olympiques de Tokyo : "Il ne faut pas exagérer". Le règlement impose aux pays qualifiés d’envoyer leur équipe "Espoirs", composée de joueurs de 23 ans, mais autorise d’y ajouter trois joueurs de plus de 23 ans. "On ne va pas non plus prendre Mbappé, Benzema, et pourquoi pas, amener l'équipe de France A à la place de ceux qui se sont qualifiés", écarte Noël Le Graet.

Plus sélectionné par Didier Deschamps en équipe de France depuis octobre 2015, l’attaquant du Real Madrid n’est "pas suspendu", selon Noël Le Graët. "On ne se pose pas la question aujourd'hui". Le président de la FFF ironise : "Ça fait un moment qu’on a été champions du monde, et j’ai l'impression qu'il ne jouait pas. A mon vieil âge, on n’a pas de mémoire sur tout. Il a même fait 15 matchs sans marquer un but en équipe de France [entre juin 2012 et octobre 2013]". Noël Le Graët salue toutefois un homme qu'il "apprécie, un joueur qui s'éclate complètement au Real. Ce n'est plus le même joueur. Il a fait une saison tout à fait exceptionnelle". "Quand je le vois jouer, je me régale", affirme le président de la FFF.