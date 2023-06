Football : le PSG convoite l'entraîneur portugais Sérgio Conceiçao

L'entraîneur de football portugais Sérgio Conceiçao a été approché par le Paris Saint-Germain, affirme franceinfo ce dimanche.

Nagelsmann a dit non

Alors que Christophe Galtier a été démis de ses fonctions d'entraîneur au début du mois après seulement une saison sur le banc du PSG, le club de la capitale peine à trouver son successeur. Selon les informations de franceinfo, Julian Nagelsmann, ancien technicien du Bayern Munich, ne sera finalement pas le futur coach des champions de France en titre.

Plusieurs rendez-vous avaient pourtant été organisés entre le PSG et l'entraîneur allemand de 35 ans, mais ce dernier a décliné l'offre.

Un chèque de 18 millions à signer pour Conceiçao

Le Paris Saint-Germain a donc activé d'autres pistes. Des contacts ont ainsi été établis avec Sérgio Conceiçao. L'entraîneur portugais a déjà côtoyé la Ligue 1 lorsqu'il était aux commandes du FC Nantes lors de la saison 2016-2017.

Mais le PSG se heurte à un obstacle de taille, puisque Sérgio Conceiçao est actuellement sous contrat avec le FC Porto jusqu'en 2024 et sa clause libératoire se chiffre à 18 millions d'euros. Le président du club Jorge Pinto da Costa ne semble pas en outre enclin à céder son coach.

D'autres profils sont donc étudiés par le PSG, notamment l'Espagnol Luis Enrique, vainqueur de la Ligue des champions avec Barcelone en 2015, ou l'Italo-Brésilien Thiago Motta, ancien milieu de terrain pour Paris de 2012 à 2018.

Une saison avec ou sans Mbappé ?

Le départ de Kylian Mbappé dès cet été semble s'éloigner. "J'ai déjà dit que je resterai", a-t-il lâché, ce dimanche matin dans l'émission "Téléfoot" sur TF1.

Lorsqu'on lui demande s'il est résolu à partir libre à l'été 2024, il répond : "Je me résous seulement à jouer au PSG l'année prochaine, il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année et encore plus au Paris-Saint-Germain".