Football : Thomas Tuchel licencié par le PSG

Le PSG a décidé de se séparer ce jeudi de son entraîneur Thomas Tuchel, quelques heures après la victoire 4-0 des Parisiens contre Strasbourg. C'est en tout cas ce qu'annoncent plusieurs médias allemands, une information confirmée par France Bleu. Le club n'a pour l'instant fait aucune annonce officielle.

Le coach allemand aurait appris la nouvelle dans la nuit. Thomas Tuchel avait pris la tête du PSG en Juin 2018 ; Il a été licencié à six mois de la fin de contrat, qui courait jusqu'en juin 2021.

Ce limogeage n'est pas sans rappeler celui d'Antoine Kombouaré, entraîneur du PSG de 2009 à 2011. Lui aussi avait été licencié à la veille de Noël, au lendemain d'une victoire de son équipe.

Une centaine de victoires avec le PSG

Thomas Tuchel a enregistré près d'une centaine de victoires avec le PSG. Il est le premier entraîner à avoir mené les Parisiens en finale de la Ligue des Champions au Portugal en août dernier. L'Allemand a remporté deux titres de Champion de France avec les Parisiens, une Coupe de France en 2019, une Coupe de la Ligue et un Trophée des Champions cette année.

Mais Thomas Tuchel a connu un début de saison difficile qui a fragilisé sa position. La qualification pour les 8es de la C1, arrachée de haute lutte, laissait tout de même entrevoir son maintien sur le banc jusqu'au terme de son contrat. Mais le club en aurait décidé autrement, échaudé par les sorties de Tuchel.

La plus récente, auprès du média allemand Sport1 qui a publié un entretien avec lui mercredi, a été faite sans autorisation du club parisien. Il y regrettait notamment le manque de reconnaissance de son travail au PSG : "Il nous manquait un match pour gagner la Ligue des champions. Et nous n'avons jamais eu le sentiment que nous avions convaincu les gens et qu'ils reconnaissaient notre performance. Parfois, cela vous rend un peu triste ou fâché", avait-il dit.

Qui pour remplacer Thomas Tuchel ?

Pour remplacer Thomas Tuchel, trois noms circulent. La piste numéro 1 est Mauricio Pochettino. L'Argentin, ancien joueur du PSG entre 2001 et 2003, a notamment entraîné l'Espanyol de Barcelone et Tottenham.

Autres noms qui circulent : ceux des Italiens Massimiliano Allegri et Thiago Motta. L'officialisation pourrait intervenir dans la journée.