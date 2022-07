Football : le Racing Club de Strasbourg remporte son deuxième match de préparation face à Charleroi (2-1)

C'est pour l'instant un sans faute dans les matchs de préparation du Racing, avant le début de la saison 2022-2023 de Ligue 1. Après avoir battu les Suisses du FC Sion 2-1 samedi 9 juillet, le Racing Club de Strasbourg a gagné avec le même score, samedi 16 juillet, contre les Belges de Charleroi.

Les Strasbourgeois ont réussi, une nouvelle fois, à renverser le match en seconde période. D'abord menés 1-0 à la 47e minute à cause d'un but du Mulhousien Marco Ilaimaharitra, le Racing n'a mis que deux minutes à réagir avec une égalisation de Habib Diarra (49e). Le deuxième but alsacien n'est inscrit que trois minutes plus tard, avec une superbe frappe de Sanjin Prcic depuis les 30 mètres (52e).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Ligue 1 : le Parisien Colin Dagba en route pour Strasbourg

Match à Liverpool le 31 juillet

Une victoire qui permet aux Strasbourgeois d'aborder la suite des matchs de préparation avec une certaine sérénité. Ils se rendront, mardi 19 juillet, sur les installations du SV Aasen pour affronter les Anglais du FC Brentford. Suivront ensuite des rencontres contre le SC Fribourg (23 juillet), Cagliari (27 juillet), et surtout un match prestigieux face à Liverpool, le dimanche 31 juillet, à Anfield.