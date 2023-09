Football : le RC Pays de Grasse meilleure défense de France !

Vainqueur 1-0 sur la pelouse de l'équipe réserve de Toulouse vendredi dernier, le RC Pays de Grasse a confirmé son bon début de saison. Et sa défense de fer ! Deuxième de sa poule avec trois victoires et deux nuls, le club entraîné par Loïc Chabas va encore viser la montée cette saison. Avec une nouvelle force collective, illustrée par cette défense imperméable. Après cinq journées, les Azuréens n'ont toujours pas encaissé le moindre but. Un exploit puisqu'il est le seul club des quatre premières divisions françaises à être encore totalement hermétique. Seul le GF 38 en Ligue 2 parvenait à suivre la cadence jusqu'à ce week-end, mais le club isérois a encaissé un but contre QRM et laisse donc le statut de meilleure défense de France aux Grassois.

ⓘ Publicité

L'entraîneur du RC Pays de Grasse Loïc Chabas © Maxppp

"Il y a une cohésion d'équipe nettement supérieure à la saison dernière"

"On se dit que c'est anecdotique mais en même temps après cinq journées ça commence à vouloir dire quelque chose," analyse Thomas Dersy, manager général du RC Pays de Grasse. "On est peut-être individuellement moins fort que la saison dernière mais il y a une cohésion d'équipe nettement supérieure. Et défendre ça se fait en équipe. Les joueurs sont plus connectés les uns aux autres et ce statut c'est un élément de plus à défendre le week-end."

Dans une poule très relevée cette saison avec notamment le retour de l'AS Cannes en National 2 et le club de Hyères parti très fort avec quatre victoires et leader après cinq journées, le RC Pays de Grasse sait qu'il va devoir batailler chaque journée pour atteindre son objectif de monter, enfin, en National. Prochaine journée le samedi 7 octobre à la Paoute contre le club de Bourgoin-Jallieu 12e au classement.