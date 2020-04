Football : le récap' des montées et descentes chez les amateurs de Normandie

Le Comité Exécutif de la Fédération française de football a entériné ce jeudi la fin de la saison dans le football amateur. Les championnats sont désormais terminés et on connait quasiment tous les clubs qui devraient monter ou descendre, sous réserve des décisions de la Ligue de Normandie.

La saison 2019-2020 aura été bien courte pour les footballeurs amateurs normands. Entre les intempéries et l'épidémie de Covid-19, la plupart des équipes n'auront joué qu'à peine plus de la moitié de leurs matchs de championnat. Depuis ce jeudi, on sait que la saison ne reprendra pas du District au National 2, mais qu'elle ne sera pas "blanche" pour autant.

La Fédération française de football a ,en effet, décidé de maintenir des accessions et des rétrogradations selon un système de rapport points/matchs joués. Il s'agit de ne pas pénaliser les équipes qui auraient disputé moins de rencontres que leurs adversaires. Or, dans notre région pluvieuse, c'est le cas dans pratiquement toutes les divisions.

La Ligue de Normandie doit se réunir la semaine prochaine pour acter véritablement les montées et descentes, car des zones d'ombres demeurent, notamment en raison de commissions portant sur les statuts de l'arbitrage. En attendant la validation totale de l'instance régionale, nous avons sorti les calculettes et déterminé quels devraient être les clubs promus ou relégués dans les divisions régionales.

Les championnats nationaux (N2 et N3)

En National 2, le FC Rouen se mord les doigts. Leader jusqu'au début du mois de février, le club haut-normand manque de peu la montée en National 1, à la faveur de Saint-Brieuc. En queue de championnat, Oissel termine avant-dernier et descend dans la division inférieure.

En National 3, c'est tout bon pour la réserve du Stade Malherbe Caen. Intraitable depuis le début de la saison, l'équipe de Fabrice Vandeputte est sacrée champion et retrouve le quatrième niveau national pour la première fois depuis 2013. Dans le bas du classement, c'est la descente pour Gonfreville-l'Orcher et Pacy-Ménilles, sans doute aussi pour Grand-Quevilly qui pourrait pâtir de la relégation de Oissel, mais ce n'est pas une certitude à l'heure actuelle.

Les championnats régionaux (R1, R2 et R3)

La situation est particulière en Régional 1 où les champions des deux groupes (A et B) sont dans l'impossibilité réglementaire d'accéder à l'étage supérieur. En effet, toutes deux premières du classement, les réserves du FC Rouen et de l'US Granville ne peuvent évoluer en N3 si leur équipe fanion joue en N2. Cela profite à Bayeux et à Romilly.

Il y aurait une forme de logique pour le club calvadosien, leader de sa poule de R1. En ce qui concerne Romilly, c'est une petite surprise car le club était 3ème à l'arrêt des compétitions mais ayant joué moins de matchs que son principal concurrent l'US Mesnil-Esnard Franqueville, il se retrouve 2ème après application du calcul du quotient points pris/matchs joués. Cependant, l'USMEF pourrait tout de même accéder en N3 en qualité de meilleur deuxième des deux poules. La Ligue devra trancher.

Du côté des descentes, la FFF préconise une seule relégation par niveau. En R1, si tel était le cas, l'AS Pavilly et l'US Ducey Isigny sauveraient leur peau mais pas la JS Douvres et l'AS Madrillet Château Blanc, rétrogradés en R2.

De gros championnats de 13 ou 14 équipes ?

Voici le récapitulatif des montées et descentes pour les championnats de Régional 2 (4 groupes) et Régional 3 (10 groupes) :

Régional 2

Champions / Accessions : ASCherbourg B (groupe A), US Alençon B (B), ES du Mont Gaillard (C), Gisors FC GVN 27 (D)

Relégations : CSVilledieu, AS Potigny, JS Saint Nicolas d'Aliermont Béthune, FC Eure Madrie Seine

Meilleurs deuxièmes : ASVillers-Houlgate et US Bolbec (ces deux clubs pourraient être repêchés si la Ligue décidait de former des poules de R1 à 14 équipes plutôt qu'à 13)

Régional 3

Champions / Accessions : US Côtes des Îles, US Saint Pairaise, AF Vire B, SC Hérouville, US Mortagne, US Cap de Caux, Yvetot AC B, A Houlmoise Bondevillaise, AS Val de Reuil, Saint-Sébastien SP

Relégations : E de Tocqueville, AS Brecey, JS Colleville, Muance FC, AS Berd'huis, Ol. Havrais Tréfileries Neiges, Grand-Couronne FC, AS Ouville, FC Bonsecours, US Gasny,

Meilleurs deuxièmes : Val de Saire: 2,33 / Villers-Bocage : 2,15 (+15) / Thaon : 2 / Troarn 2,15 (+25) / Pays Aiglon: 2,2 / Epouville : 1,75 / Lillebonne : 2,23 (+16) / ES Du Plateau : 1,9 / Val de Reuil : 2,08 / Normanville : 2,23 (+24) (Val de Saire et Normanville pourraient être repêchés si la Ligue décidait de former des poules de R2 à 14 équipes plutôt qu'à 13)

Le coin des féminines

Première de la poule A de D2, les filles du Havre AC devraient découvrir la D1 Arkéma la saison prochaine, à la faveur d'un meilleur quotient que son homologue de l'AS Saint-Etienne, champion du groupe B. Leader de R1, Evreux doit, en principe disputer des barrages pour éventuellement accéder à l'antichambre de l'élite mais les compétitions sont arrêtées et la FFF n'a visiblement pas statué pour l'instant sur ce point là.

Enfin, en R2, le SM Caen est sacré champion (à la différence de but générale au détriment de Foot 50) et évoluera l'an prochain au plus haut niveau régional.