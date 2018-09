Ingré, France

Il était de retour le temps d'une après-midi. L'attaquant de l'équipe de France, Florian Thauvin est venu célébrer son titre de champion de monde avec les habitants de sa ville natale : Ingré. Pour le plus grand bonheur des petits comme des grands. Au menu, une après-midi très chargée, entre visite dans un collège, rencontre avec ses anciens professeurs et avec les éducateurs sportifs, l'Orléanais de 26 ans n'a pas oublié d'où il venait.

Une haie d'honneur

Au gymnase Pierre de Coubertin à Ingré, des enfants et leurs éducateurs avaient préparé une haie d'honneur pour le joueur de l'équipe de France. Beaucoup avaient des étoiles dans les yeux comme le petit Thomas, 9 ans qui rêve de devenir footballeur professionnel. "Florian Thauvin, c'est mon joueur préféré, en plus j'aime Marseille" raconte-t-il. Bon point pour Thomas sachant qu'avant d'être attaquant en équipe de France, Florian Thauvin joue à ce poste à Marseille où il a brillé la saison dernière (35 matches, 22 buts, 11 passes décisives).

C'est vrai que cette fête est beaucoup plus intime qu'au stade de France (le 9 septembre après le match face au Pays-Bas NDLR) mais c'est normal parce qu'ici c'est chez moi et je remercie les gens pour leur accueil - Florian Thauvin, attaquant de l'équipe de France

Pour l'attaquant des Bleus, revenir et donner du plaisir aux habitants d'Ingré et des alentours n'était absolument pas une contrainte. Il s'est livré au jeu des selfies et des autographes très volontiers. Le maire de la ville, Christian Dumas lui a remis la médaille de la ville. Une médaille de reconnaissance pour avoir fait rêvé les Français et les habitants d'Ingré. De son côté, Florian Thauvin a offert le maillot deux étoiles à la ville.

Florian Thauvin face à la foule

Le programme était donc chargé pour le héros du pays. Pour clôturer cette après-midi, Florian Thauvin est allé au contact des habitants de sa ville. Plus ou moins. Après un petit discours du maire au stade de Bel Air, là où Florian Thauvin a chaussé pour la première fois ses crampons, le natif d'Ingré a pris la parole pour remercier le public de son soutien et de leur accueil chaleureux. S'en est suivi une petite chanson et le fameux chant "On est champions, on est champions". L'attaquant des Bleus a même poussé la chansonnette pour ambiancer la foule, venue acclamer, applaudir leur héros. "Au final même s'il n'a joué que cinq minutes à la coupe du Monde, il s'est montré exemplaire dans le vestiaire et c'est pour ça qu'il a été appelé. Nous on s'en fou de ça, on l'aime ce petit" témoigne Jacques, un habitant.

La foule attendait Florian Thauvin. - Bradley De Souza

Mais pour des mesures de sécurité, le maire Christian Dumas a annoncé que Florian ne viendrait pas à travers la foule. Au grand dam de bon nombre de personnes qui sont parties dépitées de ne pas avoir pu profité de la venue de leur enfant de cœur. Et surtout d'avoir loupé le champion du monde.