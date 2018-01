Épinal, France

Nous sommes le 6 Janvier 2013. Sur sa pelouse le SAS Épinal réussi un exploit XXL en sortant de la coupe de France, au stade des 32ème de finale, l'Olympique Lyonnais alors tenant du titre et cador de la L1.

Pratiquement 5 ans jour pour jour les vosgiens rêvent d'une pareille affiche mais au stade des 16ème de finale!

Ce dimanche après-midi les hommes de Xavier Collin sont allés arracher leur qualification sur la pelouse de Sannois/Saint -Gratien, qui évolue pourtant en 3ème division soit un échelon au dessus des lorrains. Un succès 2 buts à 1.

Un bonheur d'autant plus grand que la délivrance est intervenue au bout du temps additionnel de la rencontre avec un but de Segbé.

Ce succès allonge un peu plus le nombre de succès du club vosgien en Coupe. En près de 80 ans d'existence c'est la 14ème fois qu'Epinal élimine une formation hiérarchiquement supérieure.

Le tirage au sort des 16ème a lieu ce soir. Il reste donc 31 adversaires potentiels et le SAS Épinal peut secrètement rêver de recevoir un cador de la L1. Et pour cause tous les " gros " se sont qualifiés hier. Marseille Lyon Monaco et .... le PSG de Neymar. Avouez que voir le brésilien au stade de la Colombière le 23 ou le 24 janvier aurait fière allure.