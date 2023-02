Football : le sort de la sélectionneuse Corinne Diacre fixé le 9 mars par la FFF

Le sort de la sélectionneuse de l'Équipe de France féminine de football, Corinne Diacre, sera tranché le 9 mars, a appris mardi la Direction des Sports de Radio France auprès d'une source proche du dossier. Le Comex de la Fédération française de football a décidé de se donner un peu de temps. Cette décision intervient quelques heures après l'annonce de la démission de Noël Le Graët de la présidence de la FFF.

"J'ai souhaité (...) qu'un groupe de membres du Comex puisse auditionner (les parties prenantes) et faire un certain nombre de recommandations dans un délai très court pour préparer au mieux la Coupe du monde" en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août), a déclaré Philippe Diallo, président par intérim de la FFF.

Une commission sera prochainement nommée, avec parmi ses membres Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique lyonnais en charge du football féminin au sein de la FFF. Cette commission devra entendre Corinne Diacre, mais également les trois joueuses qui ont annoncé leur mise en retrait de l'équipe de France féminine ces derniers jours, à cinq mois du prochain Mondial.

Les trois cadres démissionnaires Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani remettent en cause, sans la nommer, le management de Corinne Diacre, qui a pris la tête des Bleues en 2017.