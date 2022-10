Football : le Stade Brestois va se séparer de son entraîneur Michel Der Zakarian

Une défaite dimanche 2-1 à domicile contre Lorient et une dernière place au championnat de L1 auront été de trop. Selon les informations de France Bleu Breizh Izel confirmant une information de L'Equipe , la Stade Brestois a décidé de se séparer de son entraîneur, Michel Der Zakarian et de ses deux adjoints Franck Rizzetto et David Bechkoura. Tous étaient sous contrat jusqu'en juin 2024. Les deux parties doivent désormais discuter des conditions de cette séparation et trouver un accord.

Au-delà des mauvais résultats, la présidence du club s'est rendue à l'évidence que les maux étaient trop profonds, selon les informations de France Bleu Breizh Izel. Depuis le début de la saison, le SB29 a enchaîné les mauvaises performances (une seule victoire pour trois matchs nuls et six défaites) avec notamment une lourde défaite 7-0 au Stade Francis Le Blé face à Montpellier lors de la 4e journée.

Âgé de 59 ans, Michel Der Zakarian va donc quitter Brest un peu plus d'un an après son arrivée et une première saison réussie (11e place à l'issue de l'exercice). Pour le moment, aucun nom n'a filtré sur l'identité de son successeur sur le banc brestois.